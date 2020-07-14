Право остановки без причины: Новые полномочия полиции
Отныне в Украине полиция может останавливать водителя без нарушения ПДД, в качестве “профилактики“. Такое новшество закреплено законопроектом №2695, который приняли в первом чтении. В процессе остановки могут быть найдены дополнительные нарушения, за которые водитель будет оштрафован.
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Об этом сообщает портал Дорожный адвокат.
Ранее, согласно закону №35 “О национальной полиции“ для остановки водителя требовалось основание – нарушение ПДД.
Отмечено, что профилактические остановки транспортных средств и проверки водителей на состояние опьянения полицией без основания будут проводиться в рамках организационно-распорядительного акта начальника полиции. Он предварительно будет опубликован на сайте Нацполиции.
После остановки ТС сотрудник полиции может не только проверить документы, но и выявить другие нарушения и оштрафовать за них.
Ранее мы сообщали, что ужесточили ответственность за вождение в нетрезвом виде.
Полная версия правил
Это беспредел полиции, не более того.
Вместо криминализации нахождения за рулем авто - обыски, подставы и новые возможности доить и без того обнищавших граждат нищей страны.
Страны, которой управляют бесовские зеленые сопли, кои сбегут на рф выступать.