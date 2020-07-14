Право остановки без причины: Новые полномочия полиции

Теперь для остановки полиции не нужны основания.

Отныне в Украине полиция может останавливать водителя без нарушения ПДД, в качестве “профилактики“. Такое новшество закреплено законопроектом №2695, который приняли в первом чтении. В процессе остановки могут быть найдены дополнительные нарушения, за которые водитель будет оштрафован.

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Об этом сообщает портал Дорожный адвокат.

Ранее, согласно закону №35 “О национальной полиции“ для остановки водителя требовалось основание – нарушение ПДД.

Отмечено, что профилактические остановки транспортных средств и проверки водителей на состояние опьянения полицией без основания будут проводиться в рамках организационно-распорядительного акта начальника полиции. Он предварительно будет опубликован на сайте Нацполиции.

После остановки ТС сотрудник полиции может не только проверить документы, но и выявить другие нарушения и оштрафовать за них.

Ранее мы сообщали, что ужесточили ответственность за вождение в нетрезвом виде.