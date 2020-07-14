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Право остановки без причины: Новые полномочия полиции

Комментариев: 6
Теперь для остановки полиции не нужны основания.
Право остановки без причины: Новые полномочия полиции (иллюстративное фото)
Право остановки без причины: Новые полномочия полиции (иллюстративное фото)
depositphotos

Отныне в Украине полиция может останавливать водителя без нарушения ПДД, в качестве “профилактики“. Такое новшество закреплено законопроектом №2695, который приняли в первом чтении. В процессе остановки могут быть найдены дополнительные нарушения, за которые водитель будет оштрафован. 

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Об этом сообщает портал Дорожный адвокат. 

Ранее, согласно закону №35 “О национальной полиции“ для остановки водителя требовалось основание – нарушение ПДД.

Отмечено, что профилактические остановки транспортных средств и проверки водителей на состояние опьянения полицией без основания будут проводиться в рамках организационно-распорядительного акта начальника полиции. Он предварительно будет опубликован на сайте Нацполиции.

После остановки ТС сотрудник полиции может не только проверить документы, но и выявить другие нарушения и оштрафовать за них.

Ранее мы сообщали, что ужесточили ответственность за вождение в нетрезвом виде. 

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Теги: полиция, закон, О, полиции
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Комментариев (6)
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navigator2    14.07.2020, 13:09
Оценка:  -1
navigator2
Аваков ху..йло, при всіх презах був, думаю він там сірий кардинал
alex-zol    14.07.2020, 13:06
Оценка:  +1
alex-zol
Реформа, акуеть какая))))))
Vasilkovich    14.07.2020, 13:04
Оценка:  +1
Vasilkovich
и чем гордиться в нашей стране? Возвращение гопников в погонах...так проще вернуть Януковича в президенты...
navigator2    14.07.2020, 13:08
Оценка:  -2
navigator2
скучив по Янику? їджай до нього! В підорасіі всім місця вистачить.
alex-zol    14.07.2020, 13:09
Оценка:  0
alex-zol
да нет, это ты киздуй, тухлодырый рагуль!!!
Онотоле  (аноним)  14.07.2020, 12:42
Оценка:  +3
Онотоле
авякян рюкзаков жаждет всевластия?
Это беспредел полиции, не более того.
Вместо криминализации нахождения за рулем авто - обыски, подставы и новые возможности доить и без того обнищавших граждат нищей страны.
Страны, которой управляют бесовские зеленые сопли, кои сбегут на рф выступать.
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