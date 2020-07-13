Достаточные ли меры предложены в МВД?

В МВД хотят усилить ответственность за вождение для пьяниц: Зеленский "за" president

В понедельник, 13 июля, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о рассмотрение законопроекта №2695 в Раде и призвал к ускоренному принятию его властью.

Об этом сообщается на сайте МВД.

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В свете ужасающего ДТП, которое произошло накануне и унесло жизнь четверых человек (двое из них дети), министр призвал усилить ответственность водителей, за создание смертельных ДТП в пьяном виде.

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Арсен Аваков отметил, что за пол года 2020 в Украине зарегистрировано 72 тыс 394 ДТП, в которых с погибшими или травмированными - 11 тыс 200 человек. Погибло за указанный период 1482 человека, травмы получили 13 тыс 909 человек.

Пьяных ДТП было 2 тыс 110 в которых погибло 50 человек, а 857 получили травмы.

В законопроекте предлагается арест на 10 суток и лишение прав на 3 года за повторное управление ТС в нетрезвом виде. Также предложены увеличенные штрафы.

Президент Владимир Зеленский отметил:

Этот законопроект чрезвычайно важен. Законодательная ответственность за такие случаи (авария на Старообуховской трассе – ред.) - это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца.

Ранее мы сообщали, что принятая криминальная ответственность для пьяниц за рулем была отменена.