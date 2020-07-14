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В Раде одобрили штрафы для нелегальных АЗС: Законопроект

Комментариев: 2
Строить бизнес в теневом секторе станет нелегко.
В Раде одобрили штрафы для нелегальных АЗС: Законопроект
В Раде одобрили штрафы для нелегальных АЗС: Законопроект
depositphotos

Законопроект, который налагает ответственность на деятельность нелегальных АЗС №2515 был принят сегодня, 14 июля, в первом чтении.

Об этом сообщает канал партии “Слуга Народа“ в Телеграм.

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Предусмотрены штрафы в размере от 17 до 85 тыс грн за продажу топлива без соответствующих документов. Кроме этого, предусмотрена также конфискация имущества таких заправок.

Предполагается, что такие меры помогут вывести ряд АЗС из теневого сектора либо же прекратить их нелегальную деятельность насовсем.

Основной задачей законопроекта является устранение указанных выше несоответствий законодательства и внедрение административной ответственности за оптовую и розничную торговлю топливом без наличия документов разрешительного характера, если их получение предусмотрено законом - указано в пояснительной записке законопроекта. 

Ранее мы сообщали о способах увеличить экономность авто. 

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Теги: АЗС, теневой бизнес, законопроект, Слуга народа
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.07.2020, 16:59
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гость
Уже всё шё можьна било фсё тафвно акупигавано пэйсатыми хасптами эзгаэлефими.
в1123456    14.07.2020, 16:37
Оценка:  +1
в1123456
ну тепер то понятно всім що нелегальні азс то нелегально)))))
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