В Европе и США новинка будет доступна уже осенью 2020 года.

В Audi сообщили о выпуске обновленного кроссовера Q5 2021 года. Автомобиль получил светодиодную оптику, но можно заказать и матричные фары с динамическими поворотниками. Видео с подробным обзором выложили независимые эксперты в YouTube.

Также изменения коснулись бамперов, стали больше воздухозаборники. Диаметр колес доступен в нескольких диаметрах – от 18 до 21 дюйма.

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Внутри салона покупателя ждет новая мультимедийная система MIB3 с экраном 10,1 дюймов, что на 2 дюйма больше нынешних версий. Управление системы доступно в голосовом режиме.

Audi представили новое поколение кроссовера Q5 Скриншот

Под капотом у автомобиля разместился 2 л турбинный двигатель на дизельном топливе, мощностью 204 лошадиных сил. Машина имеет полный привод и 7-ступенчатую коробку “автомат“. Максимальная скорость равна 222 км/ч, разгон до сотни достигается за 7,6 секунды.

Audi представили новое поколение кроссовера Q5 Скриншот

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Во вторую очередь выпуска новинки производитель обещает добавить в линейке бензиновый и гибридный двигатели. Коробка передач также будет доступна в версии “автомат“ и “механика“.

Ориентировочная стоимость авто равна 45-48 тыс евро, старт продаж планируется на осень текущего года.

Ранее мы сообщали, что в Mersedes анонсировали новинку Е-класса.