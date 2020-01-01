На тракторном заводе в Харькове модернизировали серию 240
На Харьковском тракторном заводе рассказали о новых функциях тракторов из 240 серии. Внутри кабины трактора появилась итальянская рулевая колонка с цифровым приборным щитком. За счет этого улучшились диапазоны регулировки и читаемость показателей.
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Потолок кабины обшили полипропиленовым материалом, что также позволило улучшить шумоизоляцию. Пластик АБС улучшенного качества применили в передней панели, вибраций стало меньше. Для подключения дополнительного оборудования на панели добавили разъем.
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Трактора получили новую оптику от польской компании Wesem. Новыми стали и наружные зеркала ТС сферической формы, для улучшения обзора.
На предприятии обещают продолжать улучшения техники.
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