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На тракторном заводе в Харькове модернизировали серию 240

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Популярная модель трактора завода ХТЗ 240 К получила улучшенные характеристики.
На тракторном заводе в Харькове модернизировали серию 240
На тракторном заводе в Харькове модернизировали серию 240
XTZ1930

На Харьковском тракторном заводе рассказали о новых функциях тракторов из 240 серии. Внутри кабины трактора появилась итальянская рулевая колонка с цифровым приборным щитком. За счет этого улучшились диапазоны регулировки и читаемость показателей.

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Потолок кабины обшили полипропиленовым материалом, что также позволило улучшить шумоизоляцию. Пластик АБС улучшенного качества применили в передней панели, вибраций стало меньше. Для подключения дополнительного оборудования на панели добавили разъем.

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Трактора получили новую оптику от польской компании Wesem. Новыми стали и наружные зеркала ТС сферической формы, для улучшения обзора.

На предприятии обещают продолжать улучшения техники.

 

Ранее мы сообщали, что в Закарпатье продают интересный трактор. 

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Теги: хтз, Харьков, трактор, новшества
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