Мастера превратили старенький автобус в грузовик-внедорожник на 8 колесах

В создании такого внедорожного автобуса была конкретная необходимость - транспортировка по бездорожью местных геологов.

Узнаете “морду“ это мощного внедорожного грузовика? Да, это очень знакомый еще с советского периода автобус ПАЗ модели 3205. О необычном “франкенштейне“ рассказал Автоцентр.

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В создании такого внедорожного автобуса была конкретная необходимость. Умельцы из Красноярского края РФ сделали его для нужд местных геологов.

В конструкции есть всего понемножку. Кабина водителя здесь просто гигантская, на 6 человек - как ни как это половина кузова ПАЗ-3205. Рама от ГАЗ-66- удлиненная. От “шишиги“ и ведущие мосты.

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Карданные валы частично заимствованы с гусеничного трактора ДТ-75, а вот “зубастые“ колеса ОИ-25 перекочевали уже с трактора Т-150. Силовой агрегат - турбодизель Isuzu рабочим объемом 7 л и мощностью 200 л.с.

Полноприводную четырехосную машину окрестили П8WD “ГЕОЛКОМ-ПМ“ и она может преодолевать рвы шириной до 2 метров.

Ранее сообщалось, что уникальный ЛуАЗ тюнинговали в крутой 6-колесный пикап в стиле “Гелендваген“.