Скачок цен после длительной стабильности случился в конце июня.

За сутки 14-15 июля на заправках наблюдался рост стоимости топлива в диапазоне 20-50 коп/л. Повышение стоимости наблюдается на протяжении всего июля. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные консалтинговой компании “А-95“.

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За период с конца июня и по нынешнее время цены подросли в среднем на 75 коп/л. В процентном соотношении топливо подорожало на 11-12%. По мнению главы “А-95“ Сергея Куюна, потенциал для увеличения цены топлива в рознице составляет 1 грн/л.

Наибольшее подорожание за сутки отмечено в сети “Паралелли“ +50 коп/л к прайсу. Теперь литр А-95 стоит 24,82 грн, а А-92 – 23,82. На копейку меньше стоит дизель – 23,82 грн/л. Сети ОККО, WOG, Авиас, Укрнафта, AMIC, Shell не меняли стоимость на своих станциях за последние сутки.

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Сети BVS, Chipo, «Катрал» и Motto подняли цену бензина и дизельного топлива на 10-30 коп/л.

Заправки в Украине вновь повысили цену топлива: Цифры enkorr

Ранее мы сообщали, что эксперт спрогнозировал дальнейшее повышение цен на бензин.