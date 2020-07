В Range Rover представили новые гибридные моторы в линейке Sport

В Range Rove анонсировали обновление моделей из линейки Sport и появление “мягких“ гибридных двигателей на дизельном топливе.

Дизельные двигатели Ingenium имеют 6 цилиндров и 48-вольтовую электроустановку, которую производитель назвал “технологией мягкого гибрида“.

Новые эксклюзивные версии с топовой комплектацией и дизайном: HSE Dynamic Black/HSE Dynamic Stealth, HSE Silver и SVR Carbon Edition.

Двигатели также производительны, как и V8, экономичны и экологичны. Их выбросы аналогичны с мощной бензиновой и плагин-гибридной силовой установкой.

В электрическом режиме гибридный Range Rover Sport P400e обеспечивает запас хода до 41 км, при расходе топлива в 3,3 л на 100 км пробега.

