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В Range Rover представили новые гибридные моторы в линейке Sport

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Сами автомобили получили яркий интерьер.
В Range Rover представили новые гибридные моторы в линейке Sport
В Range Rover представили новые гибридные моторы в линейке Sport
instagram/landrover

В Range Rove анонсировали обновление моделей из линейки Sport и появление “мягких“ гибридных двигателей на дизельном топливе. 

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Дизельные двигатели Ingenium имеют 6 цилиндров и 48-вольтовую электроустановку, которую производитель назвал “технологией мягкого гибрида“.

Новые эксклюзивные версии с топовой комплектацией и дизайном: HSE Dynamic Black/HSE Dynamic Stealth, HSE Silver и SVR Carbon Edition.

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Двигатели также производительны, как и V8, экономичны и экологичны. Их выбросы аналогичны с мощной бензиновой и плагин-гибридной силовой установкой.

В электрическом режиме гибридный Range Rover Sport P400e обеспечивает запас хода до 41 км, при расходе топлива в 3,3 л на 100 км пробега.

Ранее мы сообщали, что BMW  представили новый электрический внедорожник. 

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Теги: Range Rover, гибридный двигатель, дизель
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