BMW представили электрический внедорожник iX3

Онлайн трансляция прошла во вторник, 14 июля.

Впервые разработка от компании BMW электровнедорожник iX3 была продемонстрирована широкой публике на автосалоне в Пекине в 2018 году. Сегодня, 14 июля, состоялась мировая премьера автомобиля.

Читай также: В Kia представили Kia Sedona / Carnival IV поколения и показали интерьер

Внешний вид авто не особо отличается от традиционных кроссоверов марки. Дизайн также выдержан в духе X3.

Машина получила задний привод, один электродвигатель, мощностью 282 лошадиных сил. В новинке применят технологию eDrive пятого поколения, которая позже будет использована также в i4 и iNext следующего года.

Все эти новинки будут улучшены в плане компоновки двигателя, трансмиссии и электроники.

Читай также: В полку Toyota прибыло: Презентовали новую Corolla Cross

Аккумулятор мощностью 74 кВт/ч будет иметь дальность действия более 440 километров без подзарядки.

Старт серийного производства планируется в Китае в текущем году.

Ранее мы сообщали, что в США прошла премьера нового внедорожника от Nissan.