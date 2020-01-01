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BMW представили электрический внедорожник iX3

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Онлайн трансляция прошла во вторник, 14 июля.
BMW представили электрический внедорожник iX3
BMW представили электрический внедорожник iX3
facebook/BMWGroup

Впервые разработка от компании BMW электровнедорожник iX3 была продемонстрирована широкой публике на автосалоне в Пекине в 2018 году. Сегодня, 14 июля, состоялась мировая премьера автомобиля.

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Внешний вид авто не особо отличается от традиционных кроссоверов марки. Дизайн также выдержан в духе X3.

Машина получила задний привод, один электродвигатель, мощностью 282 лошадиных сил. В новинке применят технологию eDrive пятого поколения, которая позже будет использована также в i4 и iNext следующего года.

Все эти новинки будут улучшены в плане компоновки двигателя, трансмиссии и электроники.

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Аккумулятор мощностью 74 кВт/ч будет иметь дальность действия более 440 километров без подзарядки.

Старт серийного производства планируется в Китае в текущем году.

Ранее мы сообщали, что в США прошла премьера нового внедорожника от Nissan.

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Теги: BMW, внедорожник, премьера, электрокар
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