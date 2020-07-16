Цельность формы изменили в духе современных тенденций.

Японский бренд анонсировал изменение логотипа. Впервые новое “лицо“ компании примерит на себе кроссовер Ariya. Красивый промо ролик с эволюцией лого представили в YouTube.

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Если ранее название бренда было охвачено цельным кругом, внутри которого красовалось имя, то теперь границы его прерваны. Да и сам круг уже не тот, фактически это лишь очертание с разомкнутыми сторонами по краям надписи.

В компании такое решение объяснили тем, что с течением времени и развитием цифрового прогресса именно так видятся им изменения в мире.

Новый логотип представили в Nissan Wikipedia

Это не первое изменение логотипа марки, ранее менялась не только форма, но и само название.

Ранее мы сообщали, что Volkswagen изменили логотип.