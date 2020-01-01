Казалось бы, с повышением технологичности машин должно быть только лучше, но нет.

Высокие технологии, мультимедийные системы и сенсорные дисплеи вместо кнопочных панелей могут спровоцировать ДТП. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на иностранные СМИ.

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По мнению экспертов, мультимедиа в салоне авто ничем не лучше, чем мобильный телефон. Необходимость переключать функции при помощи пальца на табло системы снижает концентрацию водителя и может стать причиной аварии.

Отмечается, что обычные кнопки в процессе длительной эксплуатации водитель может нажимать без зрительного контроля, буквально выучив их расположение. С сенсором так не выйдет – все равно необходимо смотреть, куда нажимаешь.

Мультимедийная система авто может стать причиной ДТП – СМИ depositphotos

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Например, статистика ДТП в Британии говорит о том, что при повсеместном внедрении новых технологий в авто, жертв на дороге меньше не стало.

При этом, во множестве стран телефон в руках водителя является поводом к штрафу. А мультимедиа, которая всегда под рукой и требует такого же внимания, остается в тени, повышая риски для безопасности водителя.

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