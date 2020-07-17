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Полтора месяца работы системы автофиксации: Нарушения ПДД снизились в 5 раз

Комментариев: 2
В МВД подводят промежуточные итоги о работе системы автофиксации нарушений ПДД.
Полтора месяца работы системы автофиксации: Нарушения ПДД снизились в 5 раз
Полтора месяца работы системы автофиксации: Нарушения ПДД снизились в 5 раз
andrei_novitsky

За полтора месяца работы системы видео и фотофиксации нарушений ПДД нарушений скорости стало в пять раз меньше. Об этом сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

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Замминистра считает, что такие показатели  могут существенно снизить количество ДТП.

В рамках увеличения покрытия камерами планируется закупка еще 300 приборов для общенациональных трасс.

Ежедневно водители получают постановлений о нарушении скоростного режима на сумму в 1 млн грн.

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Также Антон Геращенко отметил, что за время работы системы в бюджет страны поступило 52 млн грн за оплату штрафов.

Замминистра видит потенциал в поступлениях 1 млрд грн за месяц от нарушителей, когда камер станет в разы больше:

Если их (камер – ред.) будет 1000 – в бюджет будет поступать 1 миллиард гривен в месяц. Это большие деньги, но это не основная наша цель. 

Ранее мы сообщали, что полицейским предоставят больше оснований для остановки ТС. 

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Теги: ПДД, МВД, итоги, автофиксация
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.07.2020, 13:26
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гость
Все-таки вопрос не о соблюдении ПДД, уменьшения ДТП, а как можно больше снять денег. Молодец Антон, только в таком случае есть сомнения, что эти деньги дойдут до бюджета, большие сомнения.
гость  (аноним)  17.07.2020, 13:02
Оценка:  0
гость
Лохи - остались без зарплаты? Давайте понтам полосатые палки, и з/п не надо будет выплачивать, они её за день заработают.
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