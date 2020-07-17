В МВД подводят промежуточные итоги о работе системы автофиксации нарушений ПДД.

Полтора месяца работы системы автофиксации: Нарушения ПДД снизились в 5 раз andrei_novitsky

За полтора месяца работы системы видео и фотофиксации нарушений ПДД нарушений скорости стало в пять раз меньше. Об этом сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

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Замминистра считает, что такие показатели могут существенно снизить количество ДТП.

В рамках увеличения покрытия камерами планируется закупка еще 300 приборов для общенациональных трасс.

Ежедневно водители получают постановлений о нарушении скоростного режима на сумму в 1 млн грн.

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Также Антон Геращенко отметил, что за время работы системы в бюджет страны поступило 52 млн грн за оплату штрафов.

Замминистра видит потенциал в поступлениях 1 млрд грн за месяц от нарушителей, когда камер станет в разы больше:

Если их (камер – ред.) будет 1000 – в бюджет будет поступать 1 миллиард гривен в месяц. Это большие деньги, но это не основная наша цель.

Ранее мы сообщали, что полицейским предоставят больше оснований для остановки ТС.