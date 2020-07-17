Подтвердить водительский стаж в Украине стало проще
В пятницу, 17 июля, стало известно, что водители имеющие категорию прав В,С1,С D1 и D могут получить право на управление составными ТС (категории ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE).
Об этом сообщается на портале Главного СЦ МВД.
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Помимо этого, навыки вождения можно подтвердить при помощи документа о праве собственности ТС одного из членов семейной пары.
А экзамены в автошколе будут проводиться исключительно с видеофиксацией. Действительны они будут в течение 3 месяцев, оспорить результат на видео можно в течение 10 дней с момента съемки.
Ниже указаны дополнительные нововведения, который вступили в силу в месте с указом №408 МВД.
Ранее мы сообщали об увеличении наказания за ДТП, которое спровоцировал пьяный водитель.
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