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Подтвердить водительский стаж в Украине стало проще

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Новые изменения анонсировали в министерстве внутренних дел.
Подтвердить водительский стаж в Украине стало проще
Подтвердить водительский стаж в Украине стало проще
depositphotos

В пятницу, 17 июля, стало известно, что водители имеющие категорию прав В,С1,С D1 и D могут получить право на управление составными ТС (категории ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE).

Об этом сообщается на портале Главного СЦ МВД. 

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Помимо этого, навыки вождения можно подтвердить при помощи документа о праве собственности ТС одного из членов семейной пары.

А экзамены в автошколе будут проводиться исключительно с видеофиксацией. Действительны они будут в течение 3 месяцев, оспорить результат на видео можно в течение 10 дней с момента съемки.

Подтвердить водительский стаж в Украине стало проще
Подтвердить водительский стаж в Украине стало проще
hsc.gov.ua

Ниже указаны дополнительные нововведения, который вступили в силу в месте с указом №408 МВД. 

Подтвердить водительский стаж в Украине стало проще
Подтвердить водительский стаж в Украине стало проще
Скриншот

Ранее мы сообщали об увеличении наказания за ДТП, которое спровоцировал пьяный водитель. 

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Теги: МВД, права, стаж, водитель
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