Новые изменения анонсировали в министерстве внутренних дел.

В пятницу, 17 июля, стало известно, что водители имеющие категорию прав В,С1,С D1 и D могут получить право на управление составными ТС (категории ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE).

Об этом сообщается на портале Главного СЦ МВД.

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Помимо этого, навыки вождения можно подтвердить при помощи документа о праве собственности ТС одного из членов семейной пары.

А экзамены в автошколе будут проводиться исключительно с видеофиксацией. Действительны они будут в течение 3 месяцев, оспорить результат на видео можно в течение 10 дней с момента съемки.

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Ниже указаны дополнительные нововведения, который вступили в силу в месте с указом №408 МВД.

Подтвердить водительский стаж в Украине стало проще Скриншот

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