В Турции готовятся к выпуску первого электрокроссовера
В Турции готовятся к выпуску первого электрокроссовера собственного производства. Автомобиль под названием Togg будут производить на специально построенном заводе.
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Заявление об этом появилось на официальных каналах президента Турции Эрдогана.
Мы воплощаем свою 60-ти летнюю мечту – сообщается в источнике.
Завод, который будет находиться в Бурсе, построят всего за полтора года. Первый выпуск новеньких машин на электротяге планируется уже в конце 2022 года.
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Огромный проект фабрики не будет ограничен выпуском одной модели. До 2030 года на заводе планируют производить еще несколько моделей авто, в том числе и седан. Персонал в пять тысяч человек будет задействован при старте завода. Позднее число сотрудников планируют расширить до 20 тыс рабочих мест.
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