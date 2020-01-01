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В Турции готовятся к выпуску первого электрокроссовера

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Для этого построят завод и расширят линейку авто собственного производства.
В Турции готовятся к выпуску первого электрокроссовера
В Турции готовятся к выпуску первого электрокроссовера
Скриншот

В Турции готовятся к выпуску первого электрокроссовера собственного производства. Автомобиль под названием Togg будут производить на специально построенном заводе.

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Заявление об этом появилось на официальных каналах президента Турции Эрдогана.

Мы воплощаем свою 60-ти летнюю мечту – сообщается в источнике.

Завод, который будет находиться в Бурсе, построят всего за полтора года. Первый выпуск новеньких машин на электротяге планируется уже в конце 2022 года.

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Огромный проект фабрики не будет ограничен выпуском одной модели. До 2030 года на заводе планируют производить еще несколько моделей авто, в том числе и седан. Персонал в пять тысяч человек будет задействован при старте завода. Позднее число сотрудников планируют расширить до 20 тыс рабочих мест.

Ранее мы сообщали, что в Украине популярность электрокаров выросла на 30%. 

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Теги: Турция, электрокроссовер, Эрдоган, завод
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