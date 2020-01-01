Патрульная полиция знает толк в музыке: Подборка для водителя
Специалисты подобрали разноплановые треки, которые не отвлекают водителя от основной задачи.
Плейлист для безопасного вождения украинским водителям создали в Патрульной полиции. С подборкой рекомендуемой музыки можно ознакомиться на YouTube.Music.
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Любопытно, что жанры и исполнители в подборке совершенно разные. Авторы подборки утверждают, что важен не один стиль в музыке, а ритм, который совпадает с ритмом сердца.
Подборка вышла продолжительной, более двух часов, а исполнители как зарубежные, так и украинские. Всего в листе 40 треков.
Ранее мы сообщали об опасных для водителя видах музыки.
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