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Патрульная полиция знает толк в музыке: Подборка для водителя

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Специалисты подобрали разноплановые треки, которые не отвлекают водителя от основной задачи.
Патрульная полиция знает толк в музыке: Подборка для водителя
Патрульная полиция знает толк в музыке: Подборка для водителя
depositphotos

Плейлист для безопасного вождения украинским водителям создали в Патрульной полиции. С подборкой рекомендуемой музыки можно ознакомиться на YouTube.Music.

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Любопытно, что жанры и исполнители в подборке совершенно разные. Авторы подборки утверждают, что важен не один стиль в музыке, а ритм, который совпадает с ритмом сердца.

Подборка вышла продолжительной, более двух часов, а исполнители как зарубежные, так и украинские. Всего в листе 40 треков.

Фрагмент подборки
Фрагмент подборки
Скриншот

Ранее мы сообщали об опасных для водителя видах музыки. 

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Теги: музыка, водитель, полиция, плейлист
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