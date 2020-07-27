Страховой полис "Зеленая карта" подорожал: Подробности

В моторно транспортном страховом бюро опубликовали новые расценки на "Зеленую карту".

Теперь при оформлении страхового полиса “Зеленая карта“ для выезда заграницу нужно заплатить на 3,8% больше, чем ранее. О подорожании полиса сообщили в МТСБУ.

Предыдущее подорожание составляло 3,5% от старой стоимости полиса и прошло полтора месяца назад.

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В Украине существует два вида “Зеленой карты“ – для въезда в ЕС, а также для въезда в Беларусь, Молдову, Россию и Азербайджан.

Цена двухнедельного полиса для выезда в Европу теперь равна 765 грн (было 737 грн) для легковых авто, 2 тыс 876 грн для автобусов и 1 тыс 738 грн для грузовиков.

За месяц страховки “Зеленая карта“ владельцы легковушек выложат 1 тыс 218 грн, 3 тыс 995 грн и 2 тыс 396 грн владельцы автобусов и грузовиков соответственно. Расценки на пол года - 5 тыс 410 грн (легковые), 13 тыс 983 грн (автобусы) и 11 тыс 314 грн (грузовики).

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Двухнедельный полис для поездок в страны ближнего зарубежья (Беларусь, Молдова, РФи Азербайджан) - 557 грн для легковых ТС. За месяц, полгода и год цена равна 820 грн, 1 тыс 880 грн и 2 тыс 677 грн соответственно.

Ранее сообщали о подорожании полиса “зеленая карта“.