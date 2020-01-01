Строительство нового участка дороги разгрузит существующие точки с "пробками".

В столице появится новая магистраль и путепровод: Киевгенплан depositphotos

В Киеве планируют возвести путепровод черед ж/д пути, а также продлить улицу Суздальскую до улицы Медовой. Об этом сообщается на сайте КГГА в понедельник, 27 июля.

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Глава общественной организации Киевгенплан Сергей Броневицкий сообщил о том, что на правом берегу столицы все путепроводы исчерпали свой ресурс.

От продления улицы с шестью полосами и строительства путепровода город получит немалые преимущества: снизится нагрузка у проспекта Лобановского на 35%, у путепровода в районе Караваевых дач на 40% и у проспекта Победы на 18%.

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Цифры, которые назвал глава ведомства, получены при помощи моделирования в немецкой программной среде PTV VISUM. Подобным образом производилось предварительное исследования строительства дорог в Европе и Азии.

О других проектах Киевгенплана смотрите в видео:

Ранее мы сообщали о планах на строительство мостов и развязок в столице.