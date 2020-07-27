В полиции подвели итоги по злостным нарушителям скорости.

За минувшую неделю, с 20 по 26 июля, было зафиксировано 187 ТС, которые превысили скорость более 170 км/ч и были записаны на камеры фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщается на сайте Патрульной полиции Украины.

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Среди самых ярких нарушителей оказались три автомобиля премиум сегмента.

Mercedes-Benz C63 AMG “летел“ на скорости в 227 км/ч по трассе Киев-Харьков-Должанский.

Mercedes-Benz S400 выдал скорость всего на 2 км меньше и был зафиксирован на трассе Киев-Чоп.

На обоих участках трассы допустимая скорость равна 110 км/ч.

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А самым частым нарушителем за указанный период оказался владелец Mercedes-Benz S600. Превышение скорости этого авто было зафиксировано 23 раза за неделю.

Даже если превышение скорости было всего на 20 км, то сумма штрафов за неделю составила 5 тыс 865 грн.

Лихачи выбирают Mercedes: Антирекорды от нарушителей ПДД за неделю patrol.police.gov.ua

Ранее мы сообщали, что штрафы за превышение скорости пока остаются прежними, но регулярно рассматриваются законопроекты об их увеличении.