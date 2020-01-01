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Назван штраф за превышение скорости в Украине: Детали

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Допустимое превышение скорости в Украине 2020, видеофиксация на дорогах, актуальные штрафы.
Назван штраф за превышение скорости в Украине: Детали
Назван штраф за превышение скорости в Украине: Детали
depositphotos

В Украине только ленивый водитель не интересуется нынешней ситуацией с контролем скорости на дорогах страны. С 1 июня стартовала видеофиксация нарушений ПДД, а с 12 июня увеличилось количество радаров по считыванию превышения скорости. Редакция bigmir)net собрала основные моменты, актуальные для водителей сейчас. 

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Разрешенная скорость в Украине в 2020 году 

  • 50 км/ч – в пределах населенных пунктов;
  • 20 км/ч – в пределах пешеходных переходов и жилых зон;
  • 90 км/ч – для передвижения по дороге с двойной сплошной;
  • 110 км/ч – для передвижения на дорогах с разделительной полосой;
  • 130 км/ч – для передвижения на автомагистралях;
  • 70 км/ч – для всех водителей, имеющих стаж вождения менее двух лет;
  • 50 км/ч – буксирование ТС.

Нарушение разрешенной скорости карается тремя видами штрафов в зависимости от последствий и скорости. 

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Штраф за превышение скорости в Украине в 2020 году 

  • ​255 грн – за превышение разрешенной на участке дороги скорости более 20 км/ч, но менее 50 км/ч,
  • 510 грн – за превышение более 50 км/ч,
  • 680 грн – за нарушение разрешенной скорости, вследствие чего было спровоцировано ДТП.

Назван штраф за превышение скорости в Украине: Детали
Назван штраф за превышение скорости в Украине: Детали
depositphotos

Как могут зафиксировать превышение 

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Ни для кого не секрет, что сейчас в МДВ серьезно взялись за контроль скорости на дорогах. Ужасающая статистика травматизма и смертей вследствие ДТП стала стимулом.

С 1 июня в стране стартовала система фиксации нарушений ПДД. Пока работает 50 камер в Киеве и области, которые фиксируют превышение скорости авто. С 2020 года планируется увеличить количество камер по всей стране до 220.

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Также, с 12 июня расширено количество радаров TruCam, которые используются патрульными в местах повышенной аварийности в отсутствие камер видеофиксации. 

Назван штраф за превышение скорости в Украине: Детали
Назван штраф за превышение скорости в Украине: Детали
depositphotos

Время, которое дается на погашение и оспаривание штрафа за превышение скорости 

Согласно действующим правилам, в течение 30 дней после получения постановления о нарушении ПДД по причине высокой скорости виновник должен погасить задолженность. В первые 10 дней после получения штрафа размер его равен половине. Если в указанные сроки штраф не был погашен, то на владельца авто могут наложить серьезные санкции.

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С развитием системы видеофиксации нарушений стало возможным оформить доверенное лицо, которое также может пользоваться транспортным средством. Его назвали “Надлежащий пользователь“. Если такое лицо указано в личном кабинете владельца ТС, то штраф за нарушение, которое совершил надлежащий пользователь он получит напрямую.

Также, если получивший штраф за превышение скорости водитель не согласен с постановлением, он может обжаловать его в течение 10 дней после получения уведомления.

Для особенных водителей – “евробляхеров“ придумали свою систему взыскания штрафов 

Назван штраф за превышение скорости в Украине: Детали
Назван штраф за превышение скорости в Украине: Детали
depositphotos

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Штрафы о нарушении скорости приходят на адрес владельца авто или надлежащего пользователя, к которым не относятся водители автомобилей с иностранной регистрацией. Для “евробляхеров“ приготовили систему оплаты штрафов в процессе пересечения государственной границы. Если водитель откажется от уплаты штрафа, из страны его не выпустят.

“Светлого будущего“ нарушителям ждать не приходится 

Назван штраф за превышение скорости в Украине: Детали
Назван штраф за превышение скорости в Украине: Детали
depositphotos

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Для водителей, которые будут “словлены“ на систематическом нарушении ПДД, в МВД готовят законопроект. Он обяжет их пересдавать экзамен для возобновления прав на вождение.

Ранее мы сообщали, что в сети появились первые “письма счастья“. Как они выглядят?

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Теги: штраф, ПДД, превышение скорости
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