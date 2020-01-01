Назван штраф за превышение скорости в Украине: Детали
В Украине только ленивый водитель не интересуется нынешней ситуацией с контролем скорости на дорогах страны. С 1 июня стартовала видеофиксация нарушений ПДД, а с 12 июня увеличилось количество радаров по считыванию превышения скорости. Редакция bigmir)net собрала основные моменты, актуальные для водителей сейчас.
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Разрешенная скорость в Украине в 2020 году
- 50 км/ч – в пределах населенных пунктов;
- 20 км/ч – в пределах пешеходных переходов и жилых зон;
- 90 км/ч – для передвижения по дороге с двойной сплошной;
- 110 км/ч – для передвижения на дорогах с разделительной полосой;
- 130 км/ч – для передвижения на автомагистралях;
- 70 км/ч – для всех водителей, имеющих стаж вождения менее двух лет;
- 50 км/ч – буксирование ТС.
Нарушение разрешенной скорости карается тремя видами штрафов в зависимости от последствий и скорости.
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Штраф за превышение скорости в Украине в 2020 году
- 255 грн – за превышение разрешенной на участке дороги скорости более 20 км/ч, но менее 50 км/ч,
- 510 грн – за превышение более 50 км/ч,
- 680 грн – за нарушение разрешенной скорости, вследствие чего было спровоцировано ДТП.
Как могут зафиксировать превышение
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Ни для кого не секрет, что сейчас в МДВ серьезно взялись за контроль скорости на дорогах. Ужасающая статистика травматизма и смертей вследствие ДТП стала стимулом.
С 1 июня в стране стартовала система фиксации нарушений ПДД. Пока работает 50 камер в Киеве и области, которые фиксируют превышение скорости авто. С 2020 года планируется увеличить количество камер по всей стране до 220.
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Также, с 12 июня расширено количество радаров TruCam, которые используются патрульными в местах повышенной аварийности в отсутствие камер видеофиксации.
Время, которое дается на погашение и оспаривание штрафа за превышение скорости
Согласно действующим правилам, в течение 30 дней после получения постановления о нарушении ПДД по причине высокой скорости виновник должен погасить задолженность. В первые 10 дней после получения штрафа размер его равен половине. Если в указанные сроки штраф не был погашен, то на владельца авто могут наложить серьезные санкции.
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С развитием системы видеофиксации нарушений стало возможным оформить доверенное лицо, которое также может пользоваться транспортным средством. Его назвали “Надлежащий пользователь“. Если такое лицо указано в личном кабинете владельца ТС, то штраф за нарушение, которое совершил надлежащий пользователь он получит напрямую.
Также, если получивший штраф за превышение скорости водитель не согласен с постановлением, он может обжаловать его в течение 10 дней после получения уведомления.
Для особенных водителей – “евробляхеров“ придумали свою систему взыскания штрафов
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Штрафы о нарушении скорости приходят на адрес владельца авто или надлежащего пользователя, к которым не относятся водители автомобилей с иностранной регистрацией. Для “евробляхеров“ приготовили систему оплаты штрафов в процессе пересечения государственной границы. Если водитель откажется от уплаты штрафа, из страны его не выпустят.
“Светлого будущего“ нарушителям ждать не приходится
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Для водителей, которые будут “словлены“ на систематическом нарушении ПДД, в МВД готовят законопроект. Он обяжет их пересдавать экзамен для возобновления прав на вождение.
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