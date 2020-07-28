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Под Киевом заложили основу для завода по автоэлектронике

Комментариев: 3
Проект реализуется в рамках сотрудничества с иностранными партнерами.
Под Киевом заложили основу для завода по автоэлектронике (иллюстративное фото)
Под Киевом заложили основу для завода по автоэлектронике (иллюстративное фото)
depositphotos

В Бориспольском районе Киевской области была заложена капсула в фундамент будущего завода по производству механических и электронных изделий. Об этом сообщает Автопром со ссылкой на представительство компании-основателя.

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Планируется, что объект будет заниматься производством электроники и механических изделий для автомобильной промышленности.

Среди приглашенных на мероприятие были замечены глава ВРУ Дмитрий Разумков, главы областных администраций, генеральный директор представительства компании в Украине и другие.

Планируется, что на заводе будет задействовано большое количество сотрудников, что также улучшит ситуацию с трудоустройством в регионе.

Ранее мы сообщали о планах строительства этого завода. 

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Теги: завод, Производство, авто, Киевская область
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  28.07.2020, 13:05
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Сколько "роботов" туда нужно по штату? Когда откроют?
гость  (аноним)  28.07.2020, 12:57
Оценка:  +1
гость
А продукция пойдет для украинского АВТОПРОМА или на экспорт?
Я не Робот  (аноним)  28.07.2020, 12:46
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