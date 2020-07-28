Проект реализуется в рамках сотрудничества с иностранными партнерами.

Под Киевом заложили основу для завода по автоэлектронике (иллюстративное фото) depositphotos

В Бориспольском районе Киевской области была заложена капсула в фундамент будущего завода по производству механических и электронных изделий. Об этом сообщает Автопром со ссылкой на представительство компании-основателя.

Читай также: Производство машин в Украине выросло на 207% за месяц

Планируется, что объект будет заниматься производством электроники и механических изделий для автомобильной промышленности.

Среди приглашенных на мероприятие были замечены глава ВРУ Дмитрий Разумков, главы областных администраций, генеральный директор представительства компании в Украине и другие.

Планируется, что на заводе будет задействовано большое количество сотрудников, что также улучшит ситуацию с трудоустройством в регионе.

Ранее мы сообщали о планах строительства этого завода.