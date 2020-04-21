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Под Киевом построят завод электроники для авто

Комментариев: 1
При успешной реализации проекта будут трудоустроены жители области.
Под Киевом построят завод электроники для авто
Под Киевом построят завод электроники для авто
depositphotos

На днях между ООО “Костал Украина“ и Бориспольской РГА был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации проекта строительства завода по производству автоэлектроники. Об этом сообщает Автопром со ссылкой на Бориспольскую РГА.

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Завод планируется строить на территории Дударковского сельского совета. Проект поможет трудоустроить до 900 человек Киевской области.

 

Группа KOSTAL, в которую входит 31 компания из 17 стран мира, занимается изготовлением автомобильной электроники, контактных систем, промышленной электроники, автоматического и диагностического оборудования. Дочернее предприятие немецкой LEOPOLD KOSTAL  - “Костал Украина“ работает с 2006 года в городе Переяслав.

Ранее сообщалось, кому нужен техосмотр в Украине: Памятка. 

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Теги: электроника, автомобили, завод, Киевская область
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Комментариев (1)
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веня42    21.04.2020, 16:27
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веня42
"Под Киевом построят завод электроники для авто"
Ой! Будет ли кому строить, а главное БУДУТ ЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭТОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ ?
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