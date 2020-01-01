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Маршрутный внедорожник: Украинцы представили бус Torsus Terrastorm

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Презентация новинки состоялась на Киевском бронетанковом заводе.
Маршрутный внедорожник: Украинцы представили бус Torsus Terrastorm
Маршрутный внедорожник: Украинцы представили бус Torsus Terrastorm
TorsusInternational

Компания Torsus представила новинку своего модельного ряда – маршрутный автомобиль повышенной проходимости Terrastorm. Премьерный ролик выложили на YouTube канале компании.

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Младший брат ранее гремевшего автобуса-внедорожника Praetorian, Terrastorm имеет более скромные габариты. Предназначена машина для путешествий, пассажиров можно разместить от 5 до 20 человек. В основе авто лежит база от Volkswagen Crafter. Впрочем, компания позиционирует ТС, как самостоятельное, ведь от Volkswagen в нем мало что осталось.

В машине установлен передний подвес McPherson с усиленными стойками и амортизаторами Bilstein B. Клиренс авто увеличили до 290 мм.

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Двигатель в машине установлен объемом в 2 литра, мощностью 140 или 176 лошадиных сил. На выбор можно установить механическую или автоматическую КП.

Минимальная стоимость авто равна 57 тыс 400 евро. 

Ранее мы сообщали, что для авто Praetorian этой компании планировалось создать новую категорию авто. 

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Теги: Torsus Praetorian, внедорожник, маршрутка, новинка
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