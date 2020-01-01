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В Украине начнут проверять автобусы и фуры: что известно

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Для Нацполиции будет закуплено сразу 60 новых передвижных лабораторий.
Всего будет закуплено 60 автомобилей на 120 миллионов гривен
Всего будет закуплено 60 автомобилей на 120 миллионов гривен
Униан

Для проверки автобусов и грузовиков в Украине будут созданы специальные мобильные лаборатории. Так, Укринфрапроект закупит сразу 60 новых автомобилей для Национальной полиции.

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30 автомобилей будут предназначаться для проверки технического состояния транспортных средств, а еще 30 для проверки дорожного покрытия и инфраструктуры.

Соответствующими новостями поделился председатель Укринфрапроекта Кирилл Хомяков в Facebook.

Лаборатории, общей стоимостью 120 млн грн, будут созданы на базе фургонов Renault Master.

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Данные фургоны будут использовать для проверки автобусов, грузовиков весом более 3,5 тонны, машин, которые перевозят опасные грузы и автомобилей такси.

Лаборатории будут ездить по всей Украине и осуществлять выборочную проверку транспортных средств. В случае наличия видимых неисправностей, полиция будет применять специальное диагностическое оборудование.

Подобные авто для Нацполиции будут закупать в первый раз, с целью выявить наиболее опасные участки на украинских дорогах, а также самые аварийные транспортные средства. Все делается ради повышения безопасности на украинских дорогах.

Ранее мы писали о том, что в Украине появились новые ограничения скорости.

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Теги: полиция, Украина, безопасность на дорогах, лаборатория, проверка
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