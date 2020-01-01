В Украине начнут проверять автобусы и фуры: что известно

Для Нацполиции будет закуплено сразу 60 новых передвижных лабораторий.

Всего будет закуплено 60 автомобилей на 120 миллионов гривен Униан

Для проверки автобусов и грузовиков в Украине будут созданы специальные мобильные лаборатории. Так, Укринфрапроект закупит сразу 60 новых автомобилей для Национальной полиции.

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30 автомобилей будут предназначаться для проверки технического состояния транспортных средств, а еще 30 для проверки дорожного покрытия и инфраструктуры.

Соответствующими новостями поделился председатель Укринфрапроекта Кирилл Хомяков в Facebook.

Лаборатории, общей стоимостью 120 млн грн, будут созданы на базе фургонов Renault Master.

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Данные фургоны будут использовать для проверки автобусов, грузовиков весом более 3,5 тонны, машин, которые перевозят опасные грузы и автомобилей такси.

Лаборатории будут ездить по всей Украине и осуществлять выборочную проверку транспортных средств. В случае наличия видимых неисправностей, полиция будет применять специальное диагностическое оборудование.

Подобные авто для Нацполиции будут закупать в первый раз, с целью выявить наиболее опасные участки на украинских дорогах, а также самые аварийные транспортные средства. Все делается ради повышения безопасности на украинских дорогах.

Ранее мы писали о том, что в Украине появились новые ограничения скорости.