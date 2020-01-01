Самые престижные и дорогие авто в Украине: что можно купить
В Украине существует великое множество интересных и дорогих автомобилей. Недавно мы рассказывали о том, какие самые дешевые авто в Украине и вот настало время поговорить о самых дорогих и престижных авто, которые можно приобрести у нас в стране.
Читай также: Сколько стоят самые дорогие автомобильные номера в Украине и в мире
В Украине представлены сразу несколько премиум-марок авто, при этом если вы хотите настоящий эксклюзив, который существует в единственном экземпляре, то мы вас разочаруем, таких авто в Украине практически нет.
Так ка дорогих люксовых авто в Украине достаточно немало, мы разделим наш список по маркам. Для каждой марки будут выбраны от 3 до 5 самых дорогих и люксовых моделей на момент начала 2021 года.
Читай также: Запорожец продают за 18 тысяч долларов: что в нем особенного
Цены на премиум-марки авто в списке указаны на уровне нижнего порога, но за счет опций эта сумма может значительно увеличиваться.
Самые дорогие машины 2021 в Украине
Rolls-Royce
Читай также: Самые дешевые авто в Украине: фото и цены
- Phantom с удлиненной базой 22 172 190 грн ( ≈$800 000)
- Dawn Black Badge 16 534 020 грн (≈$591 300)
- Cullinan Black Badge 15 773 040 грн (≈$564 000)
Aston Martin
- DBS Superleggera Tag Heuer Edition 12 774 398 грн (≈$457 000)
- V12 DB11 AMR (19,5 MY Signature) 9 336 775 грн (≈$334 000)
- DBX V8 7 436 850 грн (≈$266 000)
Bentley
Читай также: 160 км/ч и без прав: что себе позволяют украинские блогеры, видео
- Continental GT Convertible W12 9 077 000 грн (≈$324 600)
- New Flying Spur W12 8 255 000 грн (≈$295 000)
- New Bentayga V8 7 634 000 грн (≈$263 400)
Porsche
- 911 Turbo S 8 127 525 грн (≈$290 700)
- Taycan Turbo S 5 747 150 грн (≈$205 500)
- Cayenne Turbo 5 209 425 грн (≈$186 300)
- Panamera Turbo S E-Hybrid Executive 7 473 350 грн (≈$267 300)
BMW
Читай также: Какие авто чиновники покупают на деньги украинцев: список
- BMW XB7 All-Wheel-Drive 5 932 012 грн (≈$212 154)
- BMW X6M Competition 5 717 000 грн (≈$204 400)
- BMW X5M Competition 5 581 000 грн (≈$199 600)
Mercedes-Benz
- Mercedes-AMG GT R 6 446 940 грн (≈$230 500)
- Mercedes- Benz AMG G 63 6 093 510 грн (≈$218 000)
- Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ 4 673 484 грн (≈$167 150)
- Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé 4 202 483 грн (≈$150 300)
- Mercedes-Benz S 500 4MATIC long 4 011 471 грн (≈$143 500)
Land Rover
Читай также: В Киеве заметили Mercedes Джеймса Бонда: видео
- Range Rover 4 004 168 грн (≈$143 200)
- Range Rover PHEV 4 802 878 грн (≈$171 800)
- Discovery HSE Luxury 2 600 000 грн (≈$93 000)
Audi
- e-Tron 2 033 000 грн (≈$72 700)
- RS 7 sportback 3 478 340 грн (≈$124 400)
- RS Q8 3 482 999 грн (≈$124 600)
- RS 6 Avante 3 255 039 грн (≈$116 400)
Maseratti
Читай также: СБУ купила Toyota в самой дорогой комплектации: что известно
- Quattroporte 3 525 526 грн (≈$126 000)
- Ghibli 2 408 000 грн (≈$86 120)
- Levante 2 460 000 грн (≈$88 000)
Jaguar
- I-Pace 2 250 000 грн (≈$80 470)
- F-Type 2 179 000 грн (≈$77 930)
- F-Pace 1 562 000 грн (≈$55 900)
Ранее мы писали о том, какие самые дешевые авто можно купить в Украине.
Полная версия правил