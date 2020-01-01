Самые престижные и дорогие авто в Украине: что можно купить

Цены варьируются от 100 до 600 тысяч долларов.

В Украине существует великое множество интересных и дорогих автомобилей. Недавно мы рассказывали о том, какие самые дешевые авто в Украине и вот настало время поговорить о самых дорогих и престижных авто, которые можно приобрести у нас в стране.

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В Украине представлены сразу несколько премиум-марок авто, при этом если вы хотите настоящий эксклюзив, который существует в единственном экземпляре, то мы вас разочаруем, таких авто в Украине практически нет.

Так ка дорогих люксовых авто в Украине достаточно немало, мы разделим наш список по маркам. Для каждой марки будут выбраны от 3 до 5 самых дорогих и люксовых моделей на момент начала 2021 года.

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Цены на премиум-марки авто в списке указаны на уровне нижнего порога, но за счет опций эта сумма может значительно увеличиваться.

Самые дорогие машины 2021 в Украине

Rolls-Royce

Rolls-Royce

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Phantom с удлиненной базой 22 172 190 грн ( ≈$800 000)

с удлиненной базой 22 172 190 грн Dawn Black Badge 16 534 020 грн (≈$591 300)

16 534 020 грн Cullinan Black Badge 15 773 040 грн (≈$564 000)

Aston Martin

Aston-Martin

DBS Superleggera Tag Heuer Edition 12 774 398 грн (≈$457 000)

12 774 398 грн V12 DB11 AMR (19,5 MY Signature) 9 336 775 грн (≈$334 000)

9 336 775 грн DBX V8 7 436 850 грн (≈$266 000)

Bentley

Bentley

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Continental GT Convertible W12 9 077 000 грн (≈$324 600)

9 077 000 грн New Flying Spur W12 8 255 000 грн (≈$295 000)

8 255 000 грн New Bentayga V8 7 634 000 грн (≈$263 400)

Porsche

Porsche

911 Turbo S 8 127 525 грн (≈$290 700)

8 127 525 грн Taycan Turbo S 5 747 150 грн (≈$205 500)

5 747 150 грн Cayenne Turbo 5 209 425 грн (≈$186 300)

5 209 425 грн Panamera Turbo S E-Hybrid Executive 7 473 350 грн (≈$267 300)

BMW

BMW

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BMW XB7 All-Wheel-Drive 5 932 012 грн (≈$212 154)

5 932 012 грн BMW X6M Competition 5 717 000 грн (≈$204 400)

5 717 000 грн BMW X5M Competition 5 581 000 грн (≈$199 600)

Mercedes-Benz

Mercedes-benz

Mercedes-AMG GT R 6 446 940 грн (≈$230 500)

6 446 940 грн Mercedes- Benz AMG G 63 6 093 510 грн (≈$218 000)

6 093 510 грн Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ 4 673 484 грн (≈$167 150)

4 673 484 грн Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé 4 202 483 грн (≈$150 300)

Coupé 4 202 483 грн Mercedes-Benz S 500 4MATIC long 4 011 471 грн (≈$143 500)

Land Rover

Land-Rover

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Range Rover 4 004 168 грн (≈$143 200)

4 004 168 грн (≈$143 200) Range Rover PHEV 4 802 878 грн (≈$171 800)

4 802 878 грн (≈$171 800) Discovery HSE Luxury 2 600 000 грн (≈$93 000)

Audi

Audi

e-Tron 2 033 000 грн (≈$72 700)

2 033 000 грн RS 7 sportback 3 478 340 грн (≈$124 400)

3 478 340 грн RS Q8 3 482 999 грн (≈$124 600)

грн RS 6 Avante 3 255 039 грн (≈$116 400)

Maseratti

Maserati

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Quattroporte 3 525 526 грн (≈$126 000)

3 525 526 грн Ghibli 2 408 000 грн (≈$86 120)

2 408 000 грн Levante 2 460 000 грн (≈$88 000)

Jaguar

Jaguar

I-Pace 2 250 000 грн (≈$80 470)

2 250 000 грн F-Type 2 179 000 грн (≈$77 930)

2 179 000 грн F-Pace 1 562 000 грн (≈$55 900)

Ранее мы писали о том, какие самые дешевые авто можно купить в Украине.