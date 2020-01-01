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Гололедица и сильный мороз: коммунальщики обратились к водителям

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Водителей просят не выезжать из дома без особой необходимости.
Уборка проводится почти круглосуточно
Уборка проводится почти круглосуточно
KyivCityOfficial

Мы уже писали о том, что на дорогах Украины и Киева, в том числе, наблюдается ухудшение ситуации. Так, местные власти предупредили водителей о возможной гололедице 15 и 16 января.

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В Укргидрометцентре отметили, что гололедица продлится два дня, и водителям стоит быть особенно внимательными в этот период и не выезжать на дороги без крайней необходимости. Помимо снега и гололедицы синоптики также прогнозируют резко снижение температуры до 15 градусов мороза. Такая погода продержится вплоть до 18 января.

KyivCityOfficial

Всего в Киеве на улицах работает более 5 тысяч коммунальщиков и 577 единиц снегоуборочной техники. В столице почти круглосуточно дороги обрабатывают средствами от гололедицы.

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Особое внимание коммунальщики уделяют очистке и обработке мостов, путепроводов, эстакад и улиц с брусчаткой. В то же время и водителей и пешеходов призывают быть максимально аккуратными, чтобы избежать травматизма.

KyivCityOfficial

Ранее мы писали о том, что мэр прокомментировал ситуацию с транспортом в столице.

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Теги: снегопад, гололедица, Киев, Дороги, синоптики
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