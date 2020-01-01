Гололедица и снегопады: что происходит с транспортом в Киеве

Ситуацию с общественным транспортом прокомментировал лично мэр Кличко.

Виталий Кличко во время своего ежедневного брифинга рассказал о том, как обстоит ситуация с транспортом в столице. По словам городского головы, все маршруты наземного транспорта работают исправно.

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При этом, мер подчеркнул, что из-за локдауна пассажиров перевозят в количестве, сколько в транспорте есть мест для сидения. Также Кличко отметил, что во время карантина общественный транспорт должен работать для того, чтобы перевозить пассажиров, которые направляются на работу или по неотложным делам.

“Я в очередной раз призываю жителей столицы пользоваться наземным общественным транспортом и метро только в случаях крайней необходимости. Все маршруты наземного общественного транспорта работают, ни один из них не был остановлен“, – отметил Виталий Кличко.

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Помимо ограничения по количеству людей, которых перевозят в салоне, весь транспорт также подвергается обработке и дезинфекции, чтобы не допустить распространения вируса. Аналогичная ситуация наблюдается и с метрополитеном.

Ранее мы сообщали о том, что в Кабмине планируют всерьез заняться реорганизацией маршруток.