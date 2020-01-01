Переключиться на мобильную версию

Гололедица и снегопады: что происходит с транспортом в Киеве

Комментариев: 0
Ситуацию с общественным транспортом прокомментировал лично мэр Кличко.
На маршрутки и автобусы выстраиваются настоящие очереди
На маршрутки и автобусы выстраиваются настоящие очереди
Скриншот/YouTube

Виталий Кличко во время своего ежедневного брифинга рассказал о том, как обстоит ситуация с транспортом в столице. По словам городского головы, все маршруты наземного транспорта работают исправно.

Читай также: Жители Николаева оплатили штраф вместо водителя маршрутки: подробности

При этом, мер подчеркнул, что из-за локдауна пассажиров перевозят в количестве, сколько в транспорте есть мест для сидения. Также Кличко отметил, что во время карантина общественный транспорт должен работать для того, чтобы перевозить пассажиров, которые направляются на работу или по неотложным делам.

“Я в очередной раз призываю жителей столицы пользоваться наземным общественным транспортом и метро только в случаях крайней необходимости. Все маршруты наземного общественного транспорта работают, ни один из них не был остановлен“, – отметил Виталий Кличко.

Читай также: Как изменится работа транспорта в Киеве на время локдауна: ответ КГГА

Помимо ограничения по количеству людей, которых перевозят в салоне, весь транспорт также подвергается обработке и дезинфекции, чтобы не допустить распространения вируса. Аналогичная ситуация наблюдается и с метрополитеном.

Ранее мы сообщали о том, что в Кабмине планируют всерьез заняться реорганизацией маршруток.

Поделись:
Теги: транспорт, снегопады, гололедица, Киев, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь