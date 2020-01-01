Проверка авто по VIN-коду в Украине: что можно узнать

VIN-код предоставляет возможность узнать самую полную информацию об автомобиле.

Украинский вторичный автомобильный рынок никогда не отличался честностью. Из-за этого, люди предпочитают сто раз перепроверить автомобиль перед покупкой.

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Подобное желание вполне естественно, но при этом возникает закономерный вопрос, как же проверить автомобиль? По факту у человека есть два способа проверить прошлое автомобиля:

узнать судьбу авто по VIN

проверить государственный номерной знак автомобиля

Вин-код расшифровка

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По факту, самую полную информацию об автомобиле дает именно VIN-код, так как для каждого автомобиля этот набор из букв и цифр является уникальным. Каждый кусок кода содержит в себе определенную часть информации:

1 символ – страна изготовления автомобиля

2 – название компании

3 – подразделение фирмы

4-8 символы – информация о машине (модель, тип кузова, спецификация, трансмиссия и двигатель)

9 – контрольное число

10 – год автомобиля

11 – завод, где был выпущен автомобиль

12-17 – серийный номер транспортного средства

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VIN-код имеет несколько мест, в которые его могу нанести. Чаще всего этот код встречается в следующих местах:

рама двери, как правило, со стороны водителя (в некоторых случаях может быть с пассажирской стороны);

щиток, расположенный вблизи ветрового стекла;

передняя часть двигателя;

теплоизоляционная перегородка;

внутренняя сторону левого колеса;

на руле или рулевой колонке;

на соединительном элемент (кронштейн), который фиксирует радиатор.

Проверить ВИН код автомобиля

МВД Украины

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Проверить VIN-код автомобиля бесплатно из Европы или Кореи можно на соответствующих сайтах государственных услуг (речь идет о госуслугах тех стран, откуда пригнан автомобиль) или же обратившись за помощь к специальным онлайн-сервисам.

Если мы говорим о честной истории автомобиля, то проверить пробег по вин-коду автомобиля можно, но тут есть одна загвоздка. Даже самые полные базы покажут вам только официальный пробег, если владелец пользовался авто и ни разу не заезжал на официальный сервис или не проходил ТО, то узнать реальный пробег автомобиля практически невозможно.

Как проверить авто из США или любое другое авто по VIN-коду?

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Первым делом нужно узнать сам ВИН-код. Благо, это достаточно просто сделать, если у вас есть номер автомобиля (вбиваете его в специальное поле проверки ОСАГО на сайте МТСБУ и вам выдаст VIN-код автомобиля).

ВИН-код авто не удастся узнать таким способом если у владельца нет ОСАГО

Затем необходимо проверить сам автомобиль по VIN-коду. Для этого существует несколько сервисов. Первый и самый простой – ЭКВ (электронный кабинет водителя). Тут вам выдадут основную информацию по автомобилю.

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За дополнительную плату вам предоставят расширенный отчет. К сожалению, официальный сервис МВД предоставляет достаточно ограниченный объем информации даже в платном варианте. Также можно обратиться в региональный сервисный центр МВД по вашему району (области) в случае, если у вас нет ЭКВ.

Достаточно простым, но не бесплатным является вариант с использованием разнообразных онлайн сервисов. Для примера рассмотрим два сервиса: Carlife и Carvertical.

Carlife предоставляет бесплатную и платную версию отчетов. В бесплатной содержится вся та же информация, что и в бесплатном отчете МВД. В платной - сервис обещает предоставить следующую информацию об автомобиле:

Проверка обременений и наличии регистрации автомобиля по базе МРЭО “НАИС“

Угон/розыск

Арест, залог, кредит

проверка по ГРОДИ (реестр обременений движимого имущества)

Штрафы и ограничения

Подробная расшифровка ВИН кода

Наличие ДТП (базы Украины и США)

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Сервис Carvertical предоставляет только платный вариант отчета, в который входит:

Краткий обзор сведений об автомобиле:

Пробег;

Похищенное ли авто;

Был ли поврежден автомобиль;

Использовалось ли авто в качестве такси.

Выявленные факты:

Реальная страна изготовления; Место регистрации; Проверка техосмотра; Обнаруженные повреждения; Кража.

Похищенный или нет?

Проверка записей из баз данных угнанных авто некоторых европейских стран.

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Динамика пробега.

Выполненные сервисные работы и рекомендации по техобслуживанию.

Повреждения.

Полный перечень оригинального оборудования, которое находилось в заводской комплектации.

Фотографии прошлых периодов использования авто.

Контрольный список:

Изображение местонахождение всех VIN-номеров на кузове автомобиля;

Отзывы о модели;

Необходимые действия при осмотре.

Ранее мы писали о том, как проверить автомобиль по номерным знакам.