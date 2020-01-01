Проверка авто по VIN-коду в Украине: что можно узнать
Украинский вторичный автомобильный рынок никогда не отличался честностью. Из-за этого, люди предпочитают сто раз перепроверить автомобиль перед покупкой.
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Подобное желание вполне естественно, но при этом возникает закономерный вопрос, как же проверить автомобиль? По факту у человека есть два способа проверить прошлое автомобиля:
- узнать судьбу авто по VIN
- проверить государственный номерной знак автомобиля
Вин-код расшифровка
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По факту, самую полную информацию об автомобиле дает именно VIN-код, так как для каждого автомобиля этот набор из букв и цифр является уникальным. Каждый кусок кода содержит в себе определенную часть информации:
1 символ – страна изготовления автомобиля
2 – название компании
3 – подразделение фирмы
4-8 символы – информация о машине (модель, тип кузова, спецификация, трансмиссия и двигатель)
9 – контрольное число
10 – год автомобиля
11 – завод, где был выпущен автомобиль
12-17 – серийный номер транспортного средства
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VIN-код имеет несколько мест, в которые его могу нанести. Чаще всего этот код встречается в следующих местах:
- рама двери, как правило, со стороны водителя (в некоторых случаях может быть с пассажирской стороны);
- щиток, расположенный вблизи ветрового стекла;
- передняя часть двигателя;
- теплоизоляционная перегородка;
- внутренняя сторону левого колеса;
- на руле или рулевой колонке;
- на соединительном элемент (кронштейн), который фиксирует радиатор.
Проверить ВИН код автомобиля
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Проверить VIN-код автомобиля бесплатно из Европы или Кореи можно на соответствующих сайтах государственных услуг (речь идет о госуслугах тех стран, откуда пригнан автомобиль) или же обратившись за помощь к специальным онлайн-сервисам.
Если мы говорим о честной истории автомобиля, то проверить пробег по вин-коду автомобиля можно, но тут есть одна загвоздка. Даже самые полные базы покажут вам только официальный пробег, если владелец пользовался авто и ни разу не заезжал на официальный сервис или не проходил ТО, то узнать реальный пробег автомобиля практически невозможно.
Как проверить авто из США или любое другое авто по VIN-коду?
Первым делом нужно узнать сам ВИН-код. Благо, это достаточно просто сделать, если у вас есть номер автомобиля (вбиваете его в специальное поле проверки ОСАГО на сайте МТСБУ и вам выдаст VIN-код автомобиля).
ВИН-код авто не удастся узнать таким способом если у владельца нет ОСАГО
Затем необходимо проверить сам автомобиль по VIN-коду. Для этого существует несколько сервисов. Первый и самый простой – ЭКВ (электронный кабинет водителя). Тут вам выдадут основную информацию по автомобилю.
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За дополнительную плату вам предоставят расширенный отчет. К сожалению, официальный сервис МВД предоставляет достаточно ограниченный объем информации даже в платном варианте. Также можно обратиться в региональный сервисный центр МВД по вашему району (области) в случае, если у вас нет ЭКВ.
Достаточно простым, но не бесплатным является вариант с использованием разнообразных онлайн сервисов. Для примера рассмотрим два сервиса: Carlife и Carvertical.
Carlife предоставляет бесплатную и платную версию отчетов. В бесплатной содержится вся та же информация, что и в бесплатном отчете МВД. В платной - сервис обещает предоставить следующую информацию об автомобиле:
- Проверка обременений и наличии регистрации автомобиля по базе МРЭО “НАИС“
- Угон/розыск
- Арест, залог, кредит
- проверка по ГРОДИ (реестр обременений движимого имущества)
- Штрафы и ограничения
- Подробная расшифровка ВИН кода
- Наличие ДТП (базы Украины и США)
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Сервис Carvertical предоставляет только платный вариант отчета, в который входит:
Краткий обзор сведений об автомобиле:
- Пробег;
- Похищенное ли авто;
- Был ли поврежден автомобиль;
- Использовалось ли авто в качестве такси.
Выявленные факты:
- Реальная страна изготовления;
- Место регистрации;
- Проверка техосмотра;
- Обнаруженные повреждения;
- Кража.
Похищенный или нет?
- Проверка записей из баз данных угнанных авто некоторых европейских стран.
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Динамика пробега.
Выполненные сервисные работы и рекомендации по техобслуживанию.
Повреждения.
Полный перечень оригинального оборудования, которое находилось в заводской комплектации.
Фотографии прошлых периодов использования авто.
Контрольный список:
- Изображение местонахождение всех VIN-номеров на кузове автомобиля;
- Отзывы о модели;
- Необходимые действия при осмотре.
Ранее мы писали о том, как проверить автомобиль по номерным знакам.
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