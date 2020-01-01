Что должно быть в вашей автомобильной аптечке

Список лекарств и средств оказания первой помощи, которые обязательно должны быть у вас в машине.

Автомобильная аптечка может спасти здоровье и даже жизнь depositphotos.com

Никто не знает, когда и при каких обстоятельствах вам может понадобиться автомобильная аптечка, однако одно известно точно – ее наличие обязательно в каждом автомобиле. Bigmir)net рассказывает, какие именно средства оказания помощи и лекарственные препараты должны быть в вашем авто.

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На сегодняшний день аптечка в авто должна быть укомплектованная согласно ГСТУ 3691-2000 “Аптечка медицинская автомобильная”, введенным в действие в 2013 году. Приказом Минздрава Украины утверждены 2 варианта комплекта лекарственных средств, которые должны находиться в автомобильной аптечке. Первый вариант набора разработан для легковых автомобилей с количеством пассажиров не более 9 человек, второй – для грузовых транспортных средств, а также для ТС, перевозящих более 9 пассажиров.

Автомобильная аптечка - обязательный набор № 1:

жгут для остановки крови – 1 шт.

бинт эластичный (5м на 10 см) – 1 шт.

бинт марлевый стерильный (7м на 14 см) – 1 шт.

бинт марлевый нестерильный (7м на 14 см) – 1 шт.

бинт марлевый нестерильный (5м на 5 см) – 1 шт.

салфетки с хлоргексидином или полоски на гелиевой основе с антимикробным действием полигексаметилен гуанидин гидрохлорида (6 см на 10 см) – 2 шт.

салфетки, останавливающие кровь с фурагином или заменители (6 см на 10 см) – 6 шт.

пакет перевязочный стерильный – 1 шт.

ножницы парамедицинские – 1 шт.

косынка медицинская перевязочная из любой ткани (50 см на 50 см) – 1 шт.

Автомобильная аптечка - обязательный набор №2

пленка или клапан для проведения искусственного вентилирования легких – 1 шт.

перчатки медицинские №8 из полиэтилена – 1 комплект

термопростынь (160 см на 210 см) – 1 шт.

пинцет анатомический – 1 шт.

булавки английские – 2 шт.

Согласно нововведениям 2019 года, новая автомобильная аптечка будет отличаться от предыдущих версий необязательным наличием йода, шин для фиксации верхних и нижних конечностей, гипотермического контейнера, нитроглицерина, раствора новокаина и другого.

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Приведенные выше перечни составляющих аптечки являются необходимыми базовыми наборами, которые при желании или необходимости могут быть дополнены другими лекарственными препаратами. Чаще всего стандартную аптечку дополняют обезболивающими препаратами, спазмолитиками, кардиологическими лекарствами, антигистаминными препаратами и другими, в зависимости от ваших личных потребностей. Однако, инструктора по вождению рекомендуют сохранять дополнительные лекарства и препараты отдельно от базового комплекта, так как это поможет не растеряться в экстренной ситуации и предельно быстро найти все необходимое.

Также необходимо помнить, что все лекарства имеют срок годности, поэтому время от времени нужно проверять аптечку и при необходимости заменять медикаменты.

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Ответственность водителя за отсутствие автомобильной медицинской аптечки в салоне транспортного средства прописана в Правилах дорожного движения. Тем не менее, водители знают, что полиция не может их оштрафовать за неимение в машине аптечки, поскольку нет соответствующих законодательных актов. Чаще всего, полицейские ссылаются на статью 121 КоАП Украины, где говорится об управлении ТС в неисправном состоянии.

Штраф по этой статье составляет от 340 до 425 грн. В то же время, для водителей транспортных средств, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров, предусмотрены штрафы на основании части 2 статьи 121 КоАП Украины в размере 680 грн

Также в стандартном наборе автомобилиста должны быть огнетушитель, знак аварийной остановки, трос для буксировки. Кроме этого, не помешают минимальный набор инструментов, автокомпрессор, домкрат и “запаска“.

Возите с собой аптечку, а еще лучше найдите время, чтобы пройти курсы по оказанию первой помощи. Возможно, однажды это спасет кому-нибудь жизнь.

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