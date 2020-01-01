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Обновленная карта камер фиксации скорости в Украине: что изменилось

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В полиции постоянно устанавливают новые камеры.
Количество камер будет постоянно расти
Количество камер будет постоянно расти
Униан

Начиная с 1 июня 2020 года в Украине заработала система камер автоматической фиксации штрафов. В связи с этим, водители активно стремятся узнать о том, где находятся камеры автофиксации, чтобы не получить штраф.

На данный момент во всей Украине работает всего около 50 камер. 20 из них находится в столице. 28 на междугородних трассах (2 во Львовской области, все остальные – в Киевской).

  • Адреса камер и скоростные ограничения для города Киев:

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  • Адреса камер и скоростные ограничения на дорогах государственного значения

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Карта камер фиксации скорости

  • Карта камер фиксации скорости 

Отметим, что спустя полгода, только в конце 2020, МВД запустило в работу еще две новые КАФ, при этом в 2021 в ведомстве обещают установить более ста КАФ скорости. Отметим, что точные места установки камер пока неизвестны.

Как работает автоматическая фиксация нарушений ПДД в Украине?

МВД Украины

Отметим, что сами штрафы могут приходить:

  • владельцу автомобиля
  • руководителю юридического лица  
  • надлежащему пользователю
  • человеку, который ввез авто на территорию Украины.

Камеры способны фиксировать номера со специальной пленкой, а также с номерными знаками, поверх которых есть металлическая сетка

Штрафы за нарушение ПДД

Скриншот

Если говорить о штрафах, которые могут выписывать при помощи КАФ, то их существует всего два:

  • 255 грн (8,50 евро) – в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч; 
  • 510 грн (17 евро) – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч.

Если вы оплатите штраф в течение первых 10 дней с момента получения постановления, то на оплату штрафа будет действовать скидка 50%. При этом если вы не заплатите штраф в 30-дневный период, против вас могут применить санкции.

Статья будет обновляться по мере установки новых камер автоматической фиксации нарушений ПДД в Украине.

Ранее мы писали о том, как можно оплатить штраф с камеры автофиксации со скидкой.

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Теги: камеры видеофиксации, полиция, карта, водители, штрафы
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