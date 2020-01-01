Обновленная карта камер фиксации скорости в Украине: что изменилось
Начиная с 1 июня 2020 года в Украине заработала система камер автоматической фиксации штрафов. В связи с этим, водители активно стремятся узнать о том, где находятся камеры автофиксации, чтобы не получить штраф.
На данный момент во всей Украине работает всего около 50 камер. 20 из них находится в столице. 28 на междугородних трассах (2 во Львовской области, все остальные – в Киевской).
- Адреса камер и скоростные ограничения для города Киев:
- Адреса камер и скоростные ограничения на дорогах государственного значения
Карта камер фиксации скорости
- Карта камер фиксации скорости
Отметим, что спустя полгода, только в конце 2020, МВД запустило в работу еще две новые КАФ, при этом в 2021 в ведомстве обещают установить более ста КАФ скорости. Отметим, что точные места установки камер пока неизвестны.
Как работает автоматическая фиксация нарушений ПДД в Украине?
Отметим, что сами штрафы могут приходить:
- владельцу автомобиля
- руководителю юридического лица
- надлежащему пользователю
- человеку, который ввез авто на территорию Украины.
Камеры способны фиксировать номера со специальной пленкой, а также с номерными знаками, поверх которых есть металлическая сетка
Штрафы за нарушение ПДД
Если говорить о штрафах, которые могут выписывать при помощи КАФ, то их существует всего два:
- 255 грн (8,50 евро) – в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч;
- 510 грн (17 евро) – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч.
Если вы оплатите штраф в течение первых 10 дней с момента получения постановления, то на оплату штрафа будет действовать скидка 50%. При этом если вы не заплатите штраф в 30-дневный период, против вас могут применить санкции.
Статья будет обновляться по мере установки новых камер автоматической фиксации нарушений ПДД в Украине.
Ранее мы писали о том, как можно оплатить штраф с камеры автофиксации со скидкой.
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