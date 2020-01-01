Авто за 200 тыс грн в Украине: Обзор и цены

В этом бюджете уже можно купить авто в достаточно неплохом состоянии.

Mitsubishi Lancer 9 до сих пор очень популярен в Украине depositphotos

Покупка авто до 200 тысяч гривен кажется не такой уж и сложной задачей. Сумма достаточно немаленькая и можно смотреть автомобили не только по низу рынка.

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В то же время, выбор автомобилей всевозможных марок и годов выпуска просто огромен. Несмотря на это, необходимо понимать, что не стоит рассчитывать на премиум 10 летней давности в идеальном состоянии. Имея такую сумму на руках, владельцы все еще считают деньги и им важен ряд критериев при покупке б/у автомобиля:

Небольшая стоимость обслуживания

Надежность (чтобы автомобиль проездил еще 2-5 лет до продажи)

(чтобы автомобиль проездил еще 2-5 лет до продажи) Небольшой расход топлива

Ликвидность (для последующей перепродажи через пару лет)

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Купить авто в пределах 200 тысяч гривен можно как на украинском рынке, так и привезти из США. При этом, во втором случае, увеличение бюджета до 250 тысяч гривен, поможет вам приобрести достаточно интересные варианты из США.

Новое авто до 250 тысяч гривен

Скриншот

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Если не брать во внимание индийские квадроциклы с кузовом от автомобиля (Bajaj Qute), то выбор не то что невелик – его попросту нет. За 250 тысяч гривен с салона в Украине вы сможете купить только Lada Granta. Докинув буквально 1000 долларов уже, можно рассчитывать на Ravon от GM, но это уже будет далеко за рамками нашего бюджета.

Авто в пределах 200 000 гривен

Wikipedia

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Как уже было сказано ранее, автомобилей за 7 тысяч долларов в Украине достаточно большое количество. Именно поэтому мы условно разобьём список на две подгруппы: б/у авто в Украине и свежепригнанные машины из США.

Б/у авто в Украине до 200 000 гривен:

Chevrolet Aveo (моторы 1,4; 1,6 бензин / 1,3 дизель КПП: механика и автомат) Chevrolet Lachetti (моторы 1,6; 1,8 бензин. КПП: механика; автомат) Kia Cerato (моторы 1,6; 2,0 бензин / 1,6 дизель; КПП: механика; автомат) Mitsubishi Lancer (моторы 1,6; 2,0 бензин; КПП: механика; автомат) Hyundai Accent (моторы 1,4; 1,6 бензин / 1,6 дизель; КПП: механика; автомат) Skoda Octavia Tour (моторы 1,2; 1,6; 2,0 бензин / 1,9 дизель; КПП: механика; автомат) Nissan Almera (моторы 1,6 бензин; КПП: механика; автомат) Nissan Note (моторы 1,4; 1,6 бензин / 1,5 дизель; КПП: механика; автомат) Nissan Tiida (моторы 1,6; 1,8 бензин; КПП: механика; автомат) Hyundai Getz (моторы 1,4; 1,6 бензин / 1,6 дизель; КПП: механика; автомат)

Авто из США с 5 до 7 тыс. долларов

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Лучшие седаны из США в пределах 200 000 гривен

Chevrolet Cruze (двигатель 1,4; 1,8 бензин)

Nissan Altima (двигатели 2,5; 3,5 бензин)

Ford Focus

Hyundai Elantra

Volkswagen Jetta

Лучшие кроссоверы из США в пределах 200 000 гривен

Chevrolet Equinox Dodge Caliber Mitsubishi Outlander Mazda CX-7 Jeep Patriot

Ранее мы писали о том, как выбрать мягкий и комфортный автомобиль бизнес-класса.