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Канадец "купил" элитный Lamborghini за 10 тыс. долларов: подробности

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Стоит отметить, что данная схема не совсем законная.
Автомобиль также имел уникальный обвес
Автомобиль также имел уникальный обвес
GTA Exotics

Наверное, каждый автомобилист, который слышал о Lamborghini Urus, хотел бы себе в коллекцию такой автомобиль. Недавно канадцу удалось купить этот эксклюзивный кроссовер всего за 10 тысяч долларов!

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Идея была до гениального простой: взять дорогой автомобиль в аренду и не возвращать его. На данный момент мужчину объявили в розыск. Инцидент произошел в провинции Онтарио. Черный Lamborghini Urus угнали из автосалона GTA Exotics.

Так, клиент взял авто в прокат, оставив в качестве залога 10 тысяч долларов, но в последствии решил не возвращать автомобиль салону. Автомобиль канадец взял еще в декабре, но в какой-то момент он выключил датчик слежения, поэтому 11 января владельцы авто подали в розыск.

GTA Exotics

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Цены на автомобиль стартуют от 200 тысяч долларов, но учитывая, что данный автомобиль имеет особую комплектацию, его цена немного выше.

Известно, что аренда автомобиля в GTA Exotics стоит 1 500 – 1 600 долларов в сутки, при этом клиент оплачивает еще 200 долларов страховки. Ежедневно клиент имеет право проезжать не больше 160 км.

GTA Exotics

Ранее мы писали о том, что в сети показали Lamborghini, который выпустили в единственном экземпляре.

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Теги: инцидент, Канада, Lamborghini Urus, кража, происшествие
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