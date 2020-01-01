Канадец "купил" элитный Lamborghini за 10 тыс. долларов: подробности

Стоит отметить, что данная схема не совсем законная.

Наверное, каждый автомобилист, который слышал о Lamborghini Urus, хотел бы себе в коллекцию такой автомобиль. Недавно канадцу удалось купить этот эксклюзивный кроссовер всего за 10 тысяч долларов!

Читай также: 17-летний блогер разбил авто за 3,4 млн: видео

Идея была до гениального простой: взять дорогой автомобиль в аренду и не возвращать его. На данный момент мужчину объявили в розыск. Инцидент произошел в провинции Онтарио. Черный Lamborghini Urus угнали из автосалона GTA Exotics.

Так, клиент взял авто в прокат, оставив в качестве залога 10 тысяч долларов, но в последствии решил не возвращать автомобиль салону. Автомобиль канадец взял еще в декабре, но в какой-то момент он выключил датчик слежения, поэтому 11 января владельцы авто подали в розыск.

GTA Exotics

Читай также: Блогер показала уникальный суперкар Lamborghini V12 GT: видео

Цены на автомобиль стартуют от 200 тысяч долларов, но учитывая, что данный автомобиль имеет особую комплектацию, его цена немного выше.

Известно, что аренда автомобиля в GTA Exotics стоит 1 500 – 1 600 долларов в сутки, при этом клиент оплачивает еще 200 долларов страховки. Ежедневно клиент имеет право проезжать не больше 160 км.

GTA Exotics

Ранее мы писали о том, что в сети показали Lamborghini, который выпустили в единственном экземпляре.