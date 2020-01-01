VW и Renault: названы самые популярные машины из-за рубежа в Украине
В последние месяцы 2020, в Украине на вторичном рынке все чаще начали продавать свежепригнанные авто. Судя по недавней статистике, вскоре свежепригнанные авто будут составлять большую часть рынка б/у автомобилей.
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Автомобили в Украину экспортировали относительно новые, средний возраст авто из-за рубежа – 8,5 лет. Если смотреть на статистику авто из-за рубежа по типу топлива, то тут превалирует бензин (56,4%) и дизель (31,3%).
Первое место среди марок все еще принадлежит бренду Volkswagen, на втором по количеству пригонов расположилась марка Ford.
Теперь самое интересное, список самых популярных моделей, автомобилей, которые украинцы пригоняли из-за рубежа:
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- Volkswagen Passat 19 247
- Skoda Octavia 17 144
- Volkswagen Golf 14 912
- Renault Megane 13 979
- Ford Focus 12 900
- Volkswagen Jetta 8837
- Skoda Fabia 8442
- Renault Scenic 8175
- Opel Astra 7873
- Nissan Rogue 7810
- Opel Zafira 6975
- Ford Fusion 6745
- Hyundai Sonata 5098
- Dacia Lofan 4982
- Volkswagen Touran 4297
- Volkswagen Tiguan 3929
- Mitsubishi Outlander 3899
- Ford Escape 3840
- Mazda 3 3597
- Mazda 6 3596
Ранее мы сообщали о том, что в полиции с двойным усердием штрафуют нерастаможенные авто из Европы.
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