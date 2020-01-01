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VW и Renault: названы самые популярные машины из-за рубежа в Украине

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Безоговорочным лидером пригона в 2020 году стал VW Passat.
VW Passat пригоняют как из США, так и из Европы
VW Passat пригоняют как из США, так и из Европы
Скриншот

В последние месяцы 2020, в Украине на вторичном рынке все чаще начали продавать свежепригнанные авто. Судя по недавней статистике, вскоре свежепригнанные авто будут составлять большую часть рынка б/у автомобилей.

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Автомобили в Украину экспортировали относительно новые, средний возраст авто из-за рубежа – 8,5 лет. Если смотреть на статистику авто из-за рубежа по типу топлива, то тут превалирует бензин (56,4%) и дизель (31,3%).

Первое место среди марок все еще принадлежит бренду Volkswagen, на втором по количеству пригонов расположилась марка Ford.

Теперь самое интересное, список самых популярных моделей, автомобилей, которые украинцы пригоняли из-за рубежа:

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  1. Volkswagen Passat 19 247
  2. Skoda Octavia 17 144
  3. Volkswagen Golf 14 912
  4. Renault Megane 13 979
  5. Ford Focus 12 900
  6. Volkswagen Jetta 8837
  7. Skoda Fabia 8442
  8. Renault Scenic 8175
  9. Opel Astra 7873
  10. Nissan Rogue 7810
  11. Opel Zafira 6975
  12. Ford Fusion 6745
  13. Hyundai Sonata 5098
  14. Dacia Lofan 4982
  15. Volkswagen Touran 4297
  16. Volkswagen Tiguan 3929
  17. Mitsubishi Outlander 3899
  18. Ford Escape 3840
  19. Mazda 3 3597
  20. Mazda 6 3596

Ранее мы сообщали о том, что в полиции с двойным усердием штрафуют нерастаможенные авто из Европы.

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Теги: авто из США, авто из Европы, авто из Грузии, Украина, б/у авто
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