VW и Renault: названы самые популярные машины из-за рубежа в Украине

Безоговорочным лидером пригона в 2020 году стал VW Passat.

VW Passat пригоняют как из США, так и из Европы Скриншот

В последние месяцы 2020, в Украине на вторичном рынке все чаще начали продавать свежепригнанные авто. Судя по недавней статистике, вскоре свежепригнанные авто будут составлять большую часть рынка б/у автомобилей.

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Автомобили в Украину экспортировали относительно новые, средний возраст авто из-за рубежа – 8,5 лет. Если смотреть на статистику авто из-за рубежа по типу топлива, то тут превалирует бензин (56,4%) и дизель (31,3%).

Первое место среди марок все еще принадлежит бренду Volkswagen, на втором по количеству пригонов расположилась марка Ford.

Теперь самое интересное, список самых популярных моделей, автомобилей, которые украинцы пригоняли из-за рубежа:

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Volkswagen Passat 19 247 Skoda Octavia 17 144 Volkswagen Golf 14 912 Renault Megane 13 979 Ford Focus 12 900 Volkswagen Jetta 8837 Skoda Fabia 8442 Renault Scenic 8175 Opel Astra 7873 Nissan Rogue 7810 Opel Zafira 6975 Ford Fusion 6745 Hyundai Sonata 5098 Dacia Lofan 4982 Volkswagen Touran 4297 Volkswagen Tiguan 3929 Mitsubishi Outlander 3899 Ford Escape 3840 Mazda 3 3597 Mazda 6 3596

Ранее мы сообщали о том, что в полиции с двойным усердием штрафуют нерастаможенные авто из Европы.