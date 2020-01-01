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Дожди и мокрый снег: водителей предупредили об ухудшении погоды

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На дорогах возможно появление гололедицы.
Дождь с мокрым снегом накроют почти всю территорию Украины
Дождь с мокрым снегом накроют почти всю территорию Украины
depositphotos

Синоптики обратились с предупреждением к украинским водителям. Так, уже в ближайшие дни погода сильно ухудшится и на дорогах станет достаточно опасно.

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Последние несколько дней серьезные осадки наблюдались только на западной Украине. Теперь непогода доберется и до центральных, восточных и южных областей страны. Синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом, а также порывистый ветер. При этом температура воздуха опустится примерно на 1-2 градуса.

Так, водителей попросили быть максимально осторожными на дороге, ведь возможна гололедица. В Гидрометцентре отметили, что холодно и очень влажно в Украине будет практически всю неделю, то есть, до конца месяца.

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В то же время, синоптики отметили, что уже с понедельника немного потеплеет, а сам февраль будет намного теплее обычного. Среднемесячная температура будет в диапазоне от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Также мы сообщали о том, что на Обуховской трассе произошло смертельное ДТП на скользкой дороге.

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Теги: плохая погода, водители, Украина, синоптики, гололедица
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