АвтоВАЗ решил обновить легендарную "Ниву" спустя 40 лет: видео

Правда, автомобиль станет попросту копией одной из моделей Renault.

Lada Niva уже давно стала известной не благодаря своим уникальным внедорожным характеристикам, а благодаря отсутствию следующего поколения. Так, легендарный внедорожник, который создали еще в СССР спустя 40 лет выпускается почти без изменений.

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С недавних пор АвтоВАЗ принадлежит Renault Group и в концерне решили изменить «многолетней традиции АвтоВАЗа» и все же осовременить модель NIVA. На днях в сети опубликовали один из первых тизеров обновленного автомобиля, а также показали эскиз Lada Niva 2024 модельного года.

Автомобиль претерпел значительные изменения по сравнению с эскизом, который показывали нам еще в 2018 году. Так, на решетке радиатора теперь нет эмблемы Lada. Вместо нее красуется надпись Niva огромными буквами.

Скриншот

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Это может свидетельствовать о желании производителя выделить отдельный суббренд. За основу внедорожника возьмут уже известную платформу Renault-Nissan CMF-B-LS. При этом автомобиль получит сразу как стандартную, так и удлиненную колесную базы.

Новую Лада Нива предложат с бензиновыми 1.8 и 1.3. Первый двигатель будет атмосферным, также известно, что с ним в комплекте будет идти вариатор. 1.3 с турбиной наоборот будут предлагать только с механической шестиступенчатой коробкой передач. При этом внедорожник будет только с полным приводом, который будет подключаться через заднюю электромагнитную муфту.

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Несмотря на красивые картинки и видео, ожидается что обновленная Lada Niva появится не раньше, чем в 2023-2024 году. Вероятнее всего, запуск новой Нивы можно ожидать параллельно с появлением новой версии Renault Duster через несколько лет.

Также мы сообщали о том, что в сети показали фото обновленной Нивы.