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АвтоВАЗ решил обновить легендарную "Ниву" спустя 40 лет: видео

Комментариев: 3
Правда, автомобиль станет попросту копией одной из моделей Renault.
Автомобиль достаточно далек от концепта 2018 года
Автомобиль достаточно далек от концепта 2018 года
Скриншот

Lada Niva уже давно стала известной не благодаря своим уникальным внедорожным характеристикам, а благодаря отсутствию следующего поколения. Так, легендарный внедорожник, который создали еще в СССР спустя 40 лет выпускается почти без изменений.

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С недавних пор АвтоВАЗ принадлежит Renault Group и в концерне решили изменить «многолетней традиции АвтоВАЗа» и все же осовременить модель NIVA. На днях в сети опубликовали один из первых тизеров обновленного автомобиля, а также показали эскиз Lada Niva 2024 модельного года.

Автомобиль претерпел значительные изменения по сравнению с эскизом, который показывали нам еще в 2018 году. Так, на решетке радиатора теперь нет эмблемы Lada. Вместо нее красуется надпись Niva огромными буквами.

Скриншот

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Это может свидетельствовать о желании производителя выделить отдельный суббренд. За основу внедорожника возьмут уже известную платформу Renault-Nissan CMF-B-LS. При этом автомобиль получит сразу как стандартную, так и удлиненную колесную базы.

Новую Лада Нива предложат с бензиновыми 1.8 и 1.3. Первый двигатель будет атмосферным, также известно, что с ним в комплекте будет идти вариатор. 1.3 с турбиной наоборот будут предлагать только с механической шестиступенчатой коробкой передач. При этом внедорожник будет только с полным приводом, который будет подключаться через заднюю электромагнитную муфту.

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Несмотря на красивые картинки и видео, ожидается что обновленная Lada Niva появится не раньше, чем в 2023-2024 году. Вероятнее всего, запуск новой Нивы можно ожидать параллельно с появлением новой версии Renault Duster через несколько лет.

Также мы сообщали о том, что в сети показали фото обновленной Нивы.

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Теги: Лада, Нива, Lada Niva, Lada 4x4, видео
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Комментариев (3)
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Vixerunt    27.01.2021, 13:10
Оценка:  -1
Vixerunt
в СССР не было автопрома; ракеты с подлодками хорошие делали, а машины НЕТ.
CCS    27.01.2021, 12:45
Оценка:  0
CCS
Як гівно не фарбуй, яким парфумом його не бризкай... воно Нівой і залишиться.
гость  (аноним)  27.01.2021, 12:25
Оценка:  -1
гость
Молодцы .А где авто витчизняного выробныка?
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