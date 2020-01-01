Водителям показали новый способ оплаты штрафов: подробности

Штрафы ПДД можно оплатить через приложение "Киев цифровой".

Киевским водителям хотят упростить жизнь. Для этого городские власти добавили в приложение “Киев Цифровой“ возможность оплачивать штрафы.

Читай также: Водителей будут контролировать через смартфон: новый проект МВД

Об этом сообщили на Официальном портале Киева.

Приложение сможет пробивать штрафы по номеру автомобиля, после чего посылать водителю оповещение про штрафы за нарушение ПДД. Оплатить штрафы можно будет сразу же в приложении.

Для того чтобы воспользоваться этой функцией, нужно загрузить последнюю версию приложения для IOS или Android, после чего добавить данные своего автомобиля в приложение и включить оповещения о штрафах в профиле пользователя.

“По номерам автомобиля можно будет легко проверить наличие задолженности, мгновенно провести перерасчет и следить за статусом штрафа“, – отмечают разработчики.

Читай также: Как оплатить штраф за нарушение ПДД со скидкой в Украине: инструкция

Квитанции об оплате будут храниться как в самом сервисе, так и будут доступны для скачивания на телефон водителя.

Отметим, что на данный момент приложение «Киев Цифровой» предоставляет следующие услуги для жителей и гостей города:

Пополнение транспортной карточки

QR-билеты в смартфоне

Оповещение о ремонтных работах от коммунальных служб

Удобная оплата парковки и штрафов

Возвращение эвакуированного авто без очередей.

Также мы сообщали о том, как можно оплатить штраф со скидкой в Украине.