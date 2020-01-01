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Водителям показали новый способ оплаты штрафов: подробности

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Штрафы ПДД можно оплатить через приложение "Киев цифровой".
Обновленная версия приложения уже доступна для скачивания
Обновленная версия приложения уже доступна для скачивания
depositphotos

Киевским водителям хотят упростить жизнь. Для этого городские власти добавили в приложение Киев Цифровой“ возможность оплачивать штрафы.

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Об этом сообщили на Официальном портале Киева.

Приложение сможет пробивать штрафы по номеру автомобиля, после чего посылать водителю оповещение про штрафы за нарушение ПДД. Оплатить штрафы можно будет сразу же в приложении.

Для того чтобы воспользоваться этой функцией, нужно загрузить последнюю версию приложения для IOS или Android, после чего добавить данные своего автомобиля в приложение и включить оповещения о штрафах в профиле пользователя.

“По номерам автомобиля можно будет легко проверить наличие задолженности, мгновенно провести перерасчет и следить за статусом штрафа“, – отмечают разработчики.

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Квитанции об оплате будут храниться как в самом сервисе, так и будут доступны для скачивания на телефон водителя.

Отметим, что на данный момент приложение «Киев Цифровой» предоставляет следующие услуги для жителей и гостей города:

  • Пополнение транспортной карточки
  • QR-билеты в смартфоне
  • Оповещение о ремонтных работах от коммунальных служб
  • Удобная оплата парковки и штрафов
  • Возвращение эвакуированного авто без очередей.

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Теги: приложение, функции, Киев, водители, штрафы пдд
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