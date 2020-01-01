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Сильные снегопады и гололедица: объявлен желтый уровень опасности

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Столицу уже вторые сутки засыпает снегом.
В городе беспрерывно работает почти 500 снегоуборочных машин
В городе беспрерывно работает почти 500 снегоуборочных машин
depositphotos

Погода в Киеве, мягко говоря, не очень. Так последние два дня столицу засыпает снегом.

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Если детям такая погода в радость, то ситуация на дороге ухудшается с каждой минутой. Речь идет о растущем количестве ДТП из-за непогоды в столице.

Также синоптики предупредили, что в городе ожидается мокрый снег, пасмурная и ветренная погода, а температура будет в районе 0 градусов.  Ночью же и вовсе возможны заморозки, из-за чего на тротуарах и дорогах столицы ожидается гололед.

В КГГА попросили водителей не оставлять автомобили на обочинах, тротуарах и крайних полосах, чтобы снегоуборочная техника могла полноценно выполнять свою работу.

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Водителям советуют придерживаться следующих мер безопасности:

  • соблюдать скоростной режим;
  • увеличить интервал и дистанцию до соседних авто;
  • удерживаться от резких маневров;
  • максимально снижать скорость перед пешеходными переходами;
  • постоянно ездить с включенными ДХО/ближним светом и противотуманками при наличии.;
  • не выезжать из дому, если у авто летняя резина или лысая зимняя.

Также мы сообщали о том, что для проезда открыли трассу Киев-Одесса.

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Теги: столица, Киев, плохая погода, снегопад, гололедица
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