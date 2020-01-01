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Как открыть автомобиль без ключа всего за пару секунд: видео

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Ловкость рук некоторых мастеров просто поражает.
Весь процесс занял буквально 30 секунд
Весь процесс занял буквально 30 секунд
Скриншот/YouTube

Ситуация, когда ключ в силу различных причин оставался в автомобиле и двери блокировались сами собой, случалась практически с каждым. Казалось бы, видео о том, как вскрыть авто без ключа за пару секунд уже никого не удивляют, но это не так.

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По статистике ключи в салоне авто забывал хотя бы один раз в жизни каждый второй водитель. Большинство в таких случаях обращается в службу аварийного вскрытия замков. А вот методы этих ребят иногда реально способны удивлять.

Мастер, который прибыл на место, увидел Hyundai Elantra с закрытыми в ней ключами. Мужчине хватило буквально пары секунд, чтобы понять суть проблемы, после чего он достал из авто маленький черный сверток и длинную зеленую палку.

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Плотная черная подушка с возможностью ее накачать, с легкостью пролезла в проем между дверью и стойкой автомобиля. После того как эвакуаторщик надул подушку, между дверью и стойкой авто образовался приличный зазор. Дальше все банально, дверь попросту отперли жесткой тонкой проволокой, нажав на клавишу открытия двери.

Несмотря на то, что сигнализация сработала, цель была достигнута и горе-водитель все же попал в салон автомобиля и смог забрать ключ, после чего он и отключил сигнализацию.

Самое поразительное в этом всем процессе – это конечно же скорость. Так, все манипуляции заняли у мастера не больше минуты.

Ранее мы сообщали о том, как можно открыть машину без ключа.

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Теги: курьез, вскрытие, автомобиль, эвакуаторы, видео
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