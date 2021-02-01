Переключиться на мобильную версию

На Запорожском автозаводе начнут сборку нового авто: подробности

Комментариев: 6
Речь идет сразу о двух новых моделях от корейского производителя.
Подробности о новых моделях, которые собирают на ЗАЗ появятся уже 2 февраля
Подробности о новых моделях, которые собирают на ЗАЗ появятся уже 2 февраля
Униан

Уже в скором времени на Запорожском автомобильном заводе начнут собирать сразу две новых модели авто. Речь идет об автомобилях корейского автопрома, а именно марке KIA.

Читай также: ЗАЗ начинает производить автомобили Groupe Renault

Как известно, не так давно на заводе ЗАЗ начали собирать российские Lada и кроссовер Renault Arkana. О том, что на заводе начнут собирать новые Kia рассказали на официальной страничке KIA Ukraine в Facebook.

По имеющейся на данный момент информации, на ЗАЗ будут собирать сразу две модели бренда. Речь идет о седане Kia Rio и бюджетном кроссовере Rio X.

Автомобили будут комплектоваться моторами 1,4 л и 1,6 л. на 100 л.с. и 123 л.с. соответственно. Моторы будут работать либо с 6-ступенчатой механикой, либо с АКПП.

Скриншот/Facebook

Читай также: ЗАЗ теперь может поставлять автобусы в ЕС: что известно

Презентация новинок должна состоятся уже завтра 2 февраля. Сейчас дилеры Kia уже принимают заказы на новые авто, правда окончательная стоимость автомобиля будет названа только завтра.

Kia Rio X и седан Kia Rio являются одними из самых дешевых автомобилей бренда на глобальном рынке. Если посмотреть на аналогичные модели, которые продаются на российском рынке, то там за них просят от 275 000 грн за седан и от 315 000 грн за кроссовер в пересчете на украинскую валюту.

Ранее мы писали о том, что на ЗАЗ начали собирать французский кроссовер.

Поделись:
Теги: ЗАЗ, Kia, автопром, Украина, сборка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  01.02.2021, 13:01
Оценка:  0
гость
да-да, собирают на зазе все чужое.Сконструировать самостоятельно и в производство запустить хоть что-то отдаленное приближенное к ЛАда .-Это выше возможностей зеленых и их попередников. Могут только горшки ночные в польше выносить и жопы там подитрать вот и все что
Виктор    01.02.2021, 13:38
Оценка:  0
Виктор
ОТСОСИ, ДУРИК
гость  (аноним)  01.02.2021, 12:55
Оценка:  0
гость
steexx 01.02.2021, 12:49 - если ты имело ввиду Россию - перечитай статью:не так давно на заводе ЗАЗ начали собирать российские Lada и кроссовер Renault Arkana
гость  (аноним)  01.02.2021, 12:53
Оценка:  0
гость
Сначала начните сборку-затем бахвальтесь. Потом-крупноузловая сборка никак не может называться ПРОИЗВОДСТВОМ автомобилей:установка колес,готового движка с коробкой на готовый же кузов это способ избежать таможенных платежей в бюджет на ввоз авто Вот и весь "автопром"
гость  (аноним)  01.02.2021, 12:45
Оценка:  -1
гость
кастрюголовые угробили своими майданами, т.н. революцей гидности всю экономику, теперь только и могут чужое собирать
steexx    01.02.2021, 12:49
Оценка:  0
steexx
чем собирать то, что собирают твои содержатели- лучше уж чужое
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь