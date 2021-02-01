На Запорожском автозаводе начнут сборку нового авто: подробности

Речь идет сразу о двух новых моделях от корейского производителя.

Подробности о новых моделях, которые собирают на ЗАЗ появятся уже 2 февраля Униан

Уже в скором времени на Запорожском автомобильном заводе начнут собирать сразу две новых модели авто. Речь идет об автомобилях корейского автопрома, а именно марке KIA.

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Как известно, не так давно на заводе ЗАЗ начали собирать российские Lada и кроссовер Renault Arkana. О том, что на заводе начнут собирать новые Kia рассказали на официальной страничке KIA Ukraine в Facebook.

По имеющейся на данный момент информации, на ЗАЗ будут собирать сразу две модели бренда. Речь идет о седане Kia Rio и бюджетном кроссовере Rio X.

Автомобили будут комплектоваться моторами 1,4 л и 1,6 л. на 100 л.с. и 123 л.с. соответственно. Моторы будут работать либо с 6-ступенчатой механикой, либо с АКПП.

Скриншот/Facebook

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Презентация новинок должна состоятся уже завтра 2 февраля. Сейчас дилеры Kia уже принимают заказы на новые авто, правда окончательная стоимость автомобиля будет названа только завтра.

Kia Rio X и седан Kia Rio являются одними из самых дешевых автомобилей бренда на глобальном рынке. Если посмотреть на аналогичные модели, которые продаются на российском рынке, то там за них просят от 275 000 грн за седан и от 315 000 грн за кроссовер в пересчете на украинскую валюту.

Ранее мы писали о том, что на ЗАЗ начали собирать французский кроссовер.