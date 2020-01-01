Крики и незнание ПДД: украинцам показали, как паркуются слуги народа

На несколько часов дорога превратилась в одну большую пробку.

Проблема парковки в Киеве далеко не новая. Так, в некоторых районах города попросту невозможно найти место, чтобы проехать, а уже тем более припарковаться в час пик.

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Одним из прекрасных примеров служит Днепровский спуск и Парковая дорога. Вечером сюда лучше не соваться, ведь весь Печерск и правительственный квартал пытается протиснуться через эту узкую улочку к себе домой.

Ситуация значительно ухудшается, когда в КВЦ “Парковый“ проходят какие-либо мероприятия, ведь парковка КВЦ попросту не рассчитана на то количество людей, которые обычно туда приезжают.

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То ли дело съезд одной из крупнейших политических партий в Украине. Казалось бы, депутаты не должны нарушать законы, которые они или их коллеги писали ранее, но, похоже, ПДД это не касается.

Так, команда «Останови Лося» прибыла под стены КВЦ перед самым началом съезда партии и засняла уникальные кадры неуважения некоторых депутатов и их водителей к закону, который должен быть один для всех.

Больше подробностей о том, что творилось в один дождливый вечер на Парковой дороге в видео ниже:

Ранее мы писали о том, что пожарный автомобиль не смог проехать через запаркованные киевские дворы.