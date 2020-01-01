В Украину вернулись снегопады и метели: какие области в опасности

Похоже, зима и не думает отступать.

Спасатели просят водителей не выезжать из дому без особой необходимости Скриншот/YouTube

Похоже, что настоящая зима со снегом решила прийти в Украину надолго. Так, синоптики объявили штормовое предупреждение в некоторых областях Украины.

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Снег, метель и порывистый ветер обрушатся сразу на несколько областей. Так, известно, что в последнее время снегопады добрались до Харьковской области, где уже выпало около 7 сантиметров снега.

Несмотря на обильные осадки и снегопады в службе автомобильных дорог отчитались, что все основные трассы в области проездные. Сейчас с непогодой в области борется около 150 единиц техники. Речь идет о бульдозерах, грейдерах и автомобилях, которые посыпают дорогу песком и солью.

Местами на трассах образовалась гололедица из-за метели и низких температур. Также в полиции отметили, что резко увеличилось количество ДТП на дорогах.

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Известно, что снегом засыпана Винницкая и Кировоградская области. Из-за сложных погодных условий коммунальщики вынуждены работать почти без отдыха, а на дорогах наблюдается повышенная опасность.

Сильные снегопады накрыли Винницкую область накануне вечером. Так, в некоторых местах выпало столько снега, что коммунальщики не успевали расчищать дороги. В связи с непогодой спасатели просят водителей не выезжать без надобности из дому.

В то же время в Кировоградской области снегопады чередуются с ливнями из-за чего на дороге сейчас настоящий гололед.

Также мы сообщали о том, что в Киеве объявлен желтый уровень опасности из-за непогоды.