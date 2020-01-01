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На работу патрульных теперь можно жаловаться в Главную инспекцию

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В Национальной полиции создали новый департамент.
Глава Национальной полиции Украины
Глава Национальной полиции Украины
Униан

В скором времени в Нацполиции должны создать новый департамент. Его основной задачей будет следить за дисциплиной и порядком в рядах Национальной полиции.

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Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что главным заданием нового подразделения станет анализ эффективности оказания полицейских услуг гражданам. Создание такого ведомства связано с тем, что и в рядах полиции попадаются недобросовестные работники, которые своим поведением очерняют репутацию Национальной полиции.

Только в прошлом году за совершение преступлений было уволено 142 работника полиции, а за нарушение дисциплины – 371.

Главную инспекцию должны создать уже в марте, и она будет следить за порядком в рядах всех подразделений Национальной полиции. В том числе, это коснется и патрульной полиции. Подобные меры должны помочь восстановить доверие граждан к Национальной полиции в целом.

“Не стоит вешать ярлыки на весь многотысячный коллектив полиции, из-за недобросовестности отдельных людей. Мы пытаемся становиться лучше и работаем над ошибками“, - отметил Игорь Клименко.

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Теги: Национальная полиция, контроль, патрульная полиция, Игорь Клименко, нововведение
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