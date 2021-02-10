Переключиться на мобильную версию

1500 камер и 100 авто-фантомов: водителей ждет тотальный контроль

Комментариев: 1
В МВД рассказали о планах улучшения безопасности на дороге.
Все нововведения делаются ради безопасности на дороге
Все нововведения делаются ради безопасности на дороге
МВС Украины

В Украине будут развивать и дорабатывать систему камер автоматической видеофиксации. В планах установка еще 220 новых камер в этом году по всей территории Украины.

Читай также: Обновленная карта камер фиксации скорости в Украине: что изменилось

Соответствующей информацией поделился заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам чиновника, общее количество камер в Украине планируют довести до 1,5 тысячи. Известно, что к 2023 году количество автомобилей-фантомов на украинских дорогах возрастет до 100. При этом видеофиксация на украинских дорогах будет иметь три направления развития:

  1. Стационарные камеры автоматической фиксации скорости
  2. Автомобили фантомы с комплексами фото и видеофиксации
  3. Патрули полиции с ручными приборами TruCAM.

В то же время Геращенко рассказал о том, насколько эффективной была система стационарных КАФ:

“Нарушители ПДД пополнили государственный бюджет на 209 млн грн, процент оплаты штрафов составил 80%“, - сказал замминистра

Читай также: “Фантомы“ Нацполиции все еще не выехали на дороги: в чем проблема

Высокий процент оплаты штрафов Геращенко объяснил тем, что в Украине можно очень хорошо продумана система оплаты и она удобна для водителей. Так, нарушителю приходит уведомление прямо на телефон в считанные минуты после нарушения. В течение нескольких часов 80% нарушителей уже оплачивают штраф Также в МВД отметили, что в местах установки камер аварийность снизилась в три раза.

Вам также будет интересно:

Поделись:
Теги: камеры видеофиксации, полиция, штрафы, ПДД, нарушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Путин-Xyйло    10.02.2021, 23:12
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
Интересно , если все же перестанут нарушать, мусора как будут бюджет наполнять? Готовится мусорской беспредел.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь