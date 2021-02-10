1500 камер и 100 авто-фантомов: водителей ждет тотальный контроль

В МВД рассказали о планах улучшения безопасности на дороге.

В Украине будут развивать и дорабатывать систему камер автоматической видеофиксации. В планах установка еще 220 новых камер в этом году по всей территории Украины.

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Соответствующей информацией поделился заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам чиновника, общее количество камер в Украине планируют довести до 1,5 тысячи. Известно, что к 2023 году количество автомобилей-фантомов на украинских дорогах возрастет до 100. При этом видеофиксация на украинских дорогах будет иметь три направления развития:

Стационарные камеры автоматической фиксации скорости Автомобили фантомы с комплексами фото и видеофиксации Патрули полиции с ручными приборами TruCAM.

В то же время Геращенко рассказал о том, насколько эффективной была система стационарных КАФ:

“Нарушители ПДД пополнили государственный бюджет на 209 млн грн, процент оплаты штрафов составил 80%“, - сказал замминистра

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Высокий процент оплаты штрафов Геращенко объяснил тем, что в Украине можно очень хорошо продумана система оплаты и она удобна для водителей. Так, нарушителю приходит уведомление прямо на телефон в считанные минуты после нарушения. В течение нескольких часов 80% нарушителей уже оплачивают штраф Также в МВД отметили, что в местах установки камер аварийность снизилась в три раза.

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