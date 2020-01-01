В Украине перекрыли несколько основных трасс для грузовиков: список

Непогода продолжает бушевать на западе страны.

Пока неизвестно, когда движение будет возобновлено depositphotos

Несмотря на то, что в некоторых областях Украины погода нормализовалась, другие области продолжает засыпать. Ситуация на дорогах в западных областях сейчас критическая.

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На улицы в оперативном режиме вывели более 1500 единиц снегоуборочной техники, чтобы успевать расчищать заносы на дорогах в срок. Несмотря на это, в некоторых регионах ситуация с осадками очень серьезная и техника попросту не справляется.

Для оперативного устранения последствий непогоды, на дорогах Черниговской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Львовской области введены ограничения для проезда большегрузного и крупногабаритного транспорта.

Где сейчас запрещено движение грузовиков:

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Черниговская область – дорога Н-28 Чернигов-Городня-Сеньковка в обоих направлениях;

– дорога Н-28 Чернигов-Городня-Сеньковка в обоих направлениях; Волынская область –дорога Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцк-Радомышль-Демидовка-Дубно, Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка) и Т-03-62 Бубнов-Радович;

–дорога Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцк-Радомышль-Демидовка-Дубно, Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка) и Т-03-62 Бубнов-Радович; Ивано-Франковская область – дорога Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя-Городенка) и Р-20 Снятын-Тязив (участок Снятын-Городенка);

– дорога Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя-Городенка) и Р-20 Снятын-Тязив (участок Снятын-Городенка); Ровненская область – дорога Т-18-06 Ровно-Млинов-Буск-Перемышляны; Т-18-15 Дубно-Млинов; Т-18-17 Бережниця-Степань-Деражное-Клевань; Т-18-24 Дерманка-Корец.

Также на дороги вывели 150 единиц техники и 400 человек личного состава ГСЧС. Водителей в вышеуказанных областях просят быть предельно внимательными и не совершать резких маневров на дороге.

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