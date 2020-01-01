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Самые популярные автомобили для перевода на газ в Украине: рейтинг

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В последнее время, установка ГБО на авто в Украине очень популярна.
Lanos до сих пор удерживает первенство среди переведенных на газ автомобилей
Lanos до сих пор удерживает первенство среди переведенных на газ автомобилей
Wikipedia

Недавно украинцам рассказали о самых популярных автомобилях для перевода на газ. Рейтинг был составлен на основе данных, которые удалось получить в 2020 году.

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Всего за прошлый год официально зафиксировано 28,1 тысячи официальных перерегистраций авто с газобаллонным оборудованием (ГБО). При этом в 2019 году такая цифра набегала всего за 3 месяца.

Главной проблемой такого спада количества регистраций стала измененная процедура. Ранее изменения можно было внести за пару часов, а стоимость процедуры была всего 600 гривен. Сейчас стоимость внесения изменений просто заоблачная, а процедура может растянуться на несколько дней.

В 2020 году чаще всего ГБО устанавливали на:

  • Daewoo Lanos/Sens – 21 606;
  • ВАЗ 2109/99 – 8 454;
  • Skoda Octavia – 7 169;
  • Chevrolet Aveo – 6 744;
  • Volkswagen Passat – 5 715;
  • Toyota Camry – 4 636;
  • Chevrolet Lacetti – 4 571;
  • ВАЗ 2110 – 3 801;
  • ВАЗ 2107 – 3 647;
  • Renault /Dacia Logan – 3 615;
  • Mitsubishi Lancer – 3 515;
  • Skoda Fabia – 3 404;
  • Mitsubishi Outlander – 3 241;
  • Opel Astra – 2 810;
  • Opel Vectra – 2 794;
  • Volkswagen Golf – 2 781;
  • ВАЗ 2106 – 2 555;
  • Hyundai Tucson – 2 508;
  • Nissan Rogue – 2 294;
  • Renault Megane – 2 229.

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Теги: ГБО, газобаллонное оборудование, Украина, автомобили, рейтинг
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