Самые популярные автомобили для перевода на газ в Украине: рейтинг
Недавно украинцам рассказали о самых популярных автомобилях для перевода на газ. Рейтинг был составлен на основе данных, которые удалось получить в 2020 году.
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Всего за прошлый год официально зафиксировано 28,1 тысячи официальных перерегистраций авто с газобаллонным оборудованием (ГБО). При этом в 2019 году такая цифра набегала всего за 3 месяца.
Главной проблемой такого спада количества регистраций стала измененная процедура. Ранее изменения можно было внести за пару часов, а стоимость процедуры была всего 600 гривен. Сейчас стоимость внесения изменений просто заоблачная, а процедура может растянуться на несколько дней.
В 2020 году чаще всего ГБО устанавливали на:
- Daewoo Lanos/Sens – 21 606;
- ВАЗ 2109/99 – 8 454;
- Skoda Octavia – 7 169;
- Chevrolet Aveo – 6 744;
- Volkswagen Passat – 5 715;
- Toyota Camry – 4 636;
- Chevrolet Lacetti – 4 571;
- ВАЗ 2110 – 3 801;
- ВАЗ 2107 – 3 647;
- Renault /Dacia Logan – 3 615;
- Mitsubishi Lancer – 3 515;
- Skoda Fabia – 3 404;
- Mitsubishi Outlander – 3 241;
- Opel Astra – 2 810;
- Opel Vectra – 2 794;
- Volkswagen Golf – 2 781;
- ВАЗ 2106 – 2 555;
- Hyundai Tucson – 2 508;
- Nissan Rogue – 2 294;
- Renault Megane – 2 229.
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