Самые популярные автомобили для перевода на газ в Украине: рейтинг

В последнее время, установка ГБО на авто в Украине очень популярна.

Lanos до сих пор удерживает первенство среди переведенных на газ автомобилей Wikipedia

Недавно украинцам рассказали о самых популярных автомобилях для перевода на газ. Рейтинг был составлен на основе данных, которые удалось получить в 2020 году.

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Всего за прошлый год официально зафиксировано 28,1 тысячи официальных перерегистраций авто с газобаллонным оборудованием (ГБО). При этом в 2019 году такая цифра набегала всего за 3 месяца.

Главной проблемой такого спада количества регистраций стала измененная процедура. Ранее изменения можно было внести за пару часов, а стоимость процедуры была всего 600 гривен. Сейчас стоимость внесения изменений просто заоблачная, а процедура может растянуться на несколько дней.

В 2020 году чаще всего ГБО устанавливали на:

Daewoo Lanos/Sens – 21 606;

– 21 606; ВАЗ 2109/99 – 8 454;

– 8 454; Skoda Octavia – 7 169;

– 7 169; Chevrolet Aveo – 6 744;

– 6 744; Volkswagen Passat – 5 715;

– 5 715; Toyota Camry – 4 636;

– 4 636; Chevrolet Lacetti – 4 571;

– 4 571; ВАЗ 2110 – 3 801;

– 3 801; ВАЗ 2107 – 3 647;

– 3 647; Renault /Dacia Logan – 3 615;

– 3 615; Mitsubishi Lancer – 3 515;

– 3 515; Skoda Fabia – 3 404;

– 3 404; Mitsubishi Outlander – 3 241;

– 3 241; Opel Astra – 2 810;

– 2 810; Opel Vectra – 2 794;

– 2 794; Volkswagen Golf – 2 781;

– 2 781; ВАЗ 2106 – 2 555;

– 2 555; Hyundai Tucson – 2 508;

– 2 508; Nissan Rogue – 2 294;

– 2 294; Renault Megane – 2 229.

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