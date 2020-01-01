В Киеве появятся два электробуса: на каких маршрутах запустят новинки

Пока автобусы белорусского производства будут испытывать без людей.

В Киеве запустили уникальный вид транспорта. Речь идет об электробусе. Автобус на электротяге пока будет работать в тестовом режиме

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В рамках первоначальных испытаний автобус направили на маршруты № 24 и № 55. При этом пассажиров автобус перевозить не будет, речь идет пока только об обкатке самих автобусов на столичных дорогах.

В постоянной гонке за качеством и комфортом для пассажиров, в КМДА отметили, что сегодня такое время, что попросту нельзя не учитывать экологический аспект при закупке нового транспорта для столицы. Таким образом в КМДА объяснили, почему они решили тестировать автобус на электротяге прямо сейчас.

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На данный момент на маршрут выпустят электробусы белорусского производства. Задача как фирмы-производителя, так и городских властей – оценить насколько хорошо автобус ведет себя на морозе.

В 2021-2023 годах в Киеве планируют приобрести около 20 электробусов. При этом о полной замене автобусов на электрические аналоги речи пока не идет. Дело в том, что электробусы достаточно дорогие. Помимо этого также придется развивать соответствующую инфраструктуру с нуля, а это также удовольствие не из дешевых.

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