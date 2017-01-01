Насколько действительно выгодно использовать электробусы в Украине

В Украине электроавтобусы очень редкие, но некоторый опыт их использования все же есть.

Электроавтобусы считаются отличной альтернативой транспорту на традиционных видах топлива. Главные их преимущества - низка стоимость обслуживания и низкие траты на электроэнергию.

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В Украине электроавтобусы очень редкие, но некоторый опыт их использования все же есть. Насколько они эффективны в наших условиях обсудили на EV-Forum 2019 в Киеве, сообщает Автоцентр.

Арсений Абдураимов, глава ассоциации участников рынка электромобилей в Украине, сообщил, что стоимость владения электроавтобусами сравнивается с обычными автобусами уже через пять лет, а если взять города с более интенсивным пассажиропотоком, то этот срок уменьшится к трем годам.

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Об этом говорит опыт эксплуатации электробуса Skywell в течении одного года на маршруте в Виннице и одного автобуса МАЗ в Житомире.

После этого электробусы будут требовать минимум капиталовложений, принося прибыль своему владельцу, а автобусы с ДВС - требовать все больше затрат на обслуживание из-за износа двигателя и потребления топлива.

Ранее сообщалось, что новенький электрокар Mini Cooper SE удивил своей низкой ценой.