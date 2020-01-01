Массовое обновление прошивки Tesla попало на видео

Масштаб этого действа попросту завораживает.

Ни для кого не секрет, что современные автомобили все больше зависят от грамотной настройки электроники, а не только от продуманности инженерных решений. Очень многие электронные гаджеты, в свою очередь, имеют конкретную версию прошивки операционной системы.

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Учитывая, что некоторые современные авто (в особенности электрокары) завязаны на электронике, они также имеют свой софт, который время от времени нужно обновлять, чтобы поддерживать работоспособность автомобилей.

Так, обновить софт на одном автомобиле достаточно просто, особенно если он твой, но что если вам нужно поменять прошивку на более новую на десятке, а то и сотне автомобилей? В компании Tesla нашли гениальный выход из ситуации – обновление ПО автомобилей при помощи спутника.

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Но вместо того, чтобы описывать этот процесс, достаточно один раз взглянуть на 30-секундную симфонию из огней аварийной световой сигнализации. Зрелище действительно завораживающее:

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