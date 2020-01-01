Почему островки безопасности стали "островками опасности" в Украине

Эксперты говорят о конструктивных недочетах данных сооружений.

Островки безопасности – мировая практика, которая помогает сделать дороги более безопасными для пешеходов. С 2018 года такие островки стали устанавливать в Украине, но дороги для пешеходов от этого безопаснее не стали.

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Так, за последние пару лет в новостях не раз были сюжеты о том, что людей давили прямо на островках безопасности. Как говорят эксперты по обустройству дорожной инфраструктуры, основная проблема таких островков – конструктивные недочеты.

Все дело в том, что в нормативных документах четко не определено, какая именно должна быть конструкция у подобного объекта на дороге. Это приводит к тому, что некоторые подрядчики делают небольшой выступ над дорогой и просто устанавливают предупреждающий знак. Такой островок не имеет никакой силовой конструкции, чтобы остановить автомобиль и защитить пешеходов.

Скриншот/YouTube

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Видео с камер наблюдения последних годов показывают, что такие островки куда опаснее, чем просто дорога без подобных инфраструктурных решений. Более того, некоторые островки безопасности строят без учета ширины проезжей части. Это, в свою очередь, приводит к тому, что полоса неожиданно сужается и у водителя есть выбор, либо врезаться в автомобиль идущий справа, либо задеть островок безопасности.

Вопросов к островкам безопасности много и если власти в ближайшее время не приведут все островки к единому стандарту, то в скором времени на дорогах Украины появятся тысячи “островков опасности“, как для водителей, так и для пассажиров.

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