Названы самые ненадежные авто СССР: Москвичи, ЗАЗы и не только

Слава о ненадежности некоторых автомобилей, появилась незаслужено.

О том, что советские автомобили не отличались особой надежностью, знает практически каждый автолюбитель, который сталкивался с таким авто. В то же время, некоторые автомобили, сделанные в СССР, рассыпались прямо на ходу.

Об этом сообщает Авто 24.

Сегодня мы поговорим о четырех автомобилях, на фоне которых остальные авто были просто “неубиваемыми“. Стоит отметить, что все машины, о которых сегодня будет идти речь относятся к периоду позднего СССР.

“Запорожец” ЗАЗ-968 (1971 - 1994)

Авто 24

“ЗАЗ” второго поколения вспоминают как ужасно ламучий автомобиль. В то же время, это не совсем правда, ведь по своим характеристикам машинка была весьма удачной. У нее был относительно просторный салон, крепкий кузов, хорошая проходимость и неплохая ремонтопригодность.

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Единственным, но в то же время огромным минусом, было качество сборки двигателя, из-за чего в нем были подтеки масла, он загрязнялся и перегревался, что приводило к уменьшению ресурса двигателя.

Печальную репутацию продукции Запорожского автомобильного завода сделал и тот факт, что в СССР было очень мало профильных сервисов, которые могли бы чинить “Запорожцы“. Так, людям приходилось чинить свои автомобили либо в гаражах, либо своими силами.

Последней каплей в формировании плохого отношения к “ЗАЗам“ сыграл тот факт, что еще в СССР к автомобилям из Запорожья относились как к самой маленькой и дешевой модели во всем СССР.

Несмотря на все это, автомобили, которые попадали в хорошие руки верой и правдой служили своим собственникам долгие годы.

ЕрАЗ-762 (1966 - 1996)

Авто 24

Один из самых известных бусиков СССР, который был построен на основе автомобиля РАФ. В народе поговаривали, что из-за низкого качества, ереванский фургон мог без проблем отъездить всего пять лет.

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Доля правды в этом действительно есть, так как часть своих проблем он унаследовал у РАФ-977. Все же, что касалось основных агрегатов, то тут претензий быть не могло. Двигатель и КПП тут стояли от ГАЗ-21 и ГАЗ-24.

Проблемы возникали с мостами, которые просто перекинули с Волги, не учитывая повышенные нагрузки. Также много вопросов было и по кузову с несущим днищем. Из минусов, которые реально привнесли в автомобиль с завода, можно отметить плохую покраску, из-за чего автомобиль быстро ржавел.

Вишенкой на торте стала печальная эргономика автомобиля. Чтобы дотянутся к ручке переключения передач, водитель должен был засунуть руку чуть ли не за сидение.

“Москвич-2140”

Авто 24

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Фактически прототип этой модели стал на конвейер еще в 1960-х под видом 408-й модели. В тот момент “Москвич“ оказался в тени звездного часа “Жигулей“, из-за чего отношение к нему было немного предвзятое.

Стоит отметить, что “Москвичи“ стали считаться ненадежными только в раннем исполнении. Речь шла об автомобилях, которые уже отъездили свой ресурс. Если сравнивать продукцию АЗЛК с той же продукцией ВАЗ, то автомобили был примерно одинаковыми по качеству. В пользу “Москвичей“ также говорит тот факт, что их успешно использовали в странах Европы, где марка имела широкую сервисную поддержку.

“Колхида” КАЗ-608 (1976-1989)

Авто 24

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Если взять этот странно выглядящий автомобиль, то он был не так уж плох. “Колхида” во втором поколении была очень похожа на грузовик ЗИЛ-130, как минимум в техническом плане. Самым большим отличием было то, что в КАЗе кабину разместили над двигателем.

Чем водителям не нравился автомобиль, так это плохая динамика. Дело в том, что полезная нагрузка у КАЗа была в два раза больше, чем у ЗИЛа, но советских водителей это не волновало и за “Колхидой“ закрепился статус «плохого» автомобиля.

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