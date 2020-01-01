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В Киеве появится свой музей ретроавтомобилей: что известно

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Спустя несколько лет постоянных фестивалей, ретроавтомобили обретут настоящий дом.
Выставка Old Car Land
Выставка Old Car Land
Авто 24

Летом в Киеве уже несколько лет подряд организовывают выставки ретроавтомобилей. К сожалению, в зимний период возможности посмотреть на эксклюзивные авто в столице – нет.

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В связи с этим, в компании Old Car Expo решили создать музей ретроавтомобилей под открытым небом в столице. Экспозицию собирали из самых уникальных автомобилей, в течение нескольких лет.

Наконец-то музей ретроавтомобилей появится и в Киеве, ведь во Львове, Днепре и Запорожье уже давно существуют такие музеи. Организация музея заняла почти три года и вот, наконец-то стало известно об открытии музея в 2021 году.

На данный момент экспозиция состоит из нескольких десятков авто, которые были произведены как в СССР, так и за рубежом. Каждый из этих авто принадлежит коллекционерам и настоящим фанатам своего дела. Автомобили на ходу, а каждый из них восстанавливали специально для музея.

Авто 24

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Тут есть и бывшие лимузины партийных чиновников, и даже самые простые “инвалидки“. Помимо всего прочего, на выставке представлено достаточно много мотоциклов, которые были произведены Киевским мотозаводом.

Тут будет работать кофейня и магазин, в котором можно будет приобрести сувенирную продукцию. Открытие Old Car Expo состоится в 2021 году, но точной даты еще не известно. Все произойдет неподалеку от станции метро “Академгородок“.

Также мы писали о том, какие авто из СССР так и остались проектами.

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Теги: ретро автомобили, Old Car Land, выставка, музей, подробности
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